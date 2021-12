Il Grinch/ Su Italia 1 un racconto di Natale visto da un altro punto di vista

Il Grinch va in onda oggi, venerdì 24 dicembre, su Italia 1 dalle 19.30. Il film è stato distribuito da UIP e prodotto da Imagine Entertainment. La commedia del 2000 è diretta da Ron Howard diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Richie Cunningham nella famosissima sit-com Happy Days.

Lasciati i panni di attore si è dedicato alla regia portando al successo molti film premiati come: Il Codici da Vinci, Angeli e demoni, Cuori ribelli. Nel 2002 vince il Premio Oscar come miglior regista per A beautiful mind. Il protagonista principale è Jim Carrey vincitore di 2 Golden Globe come migliore attore per Man on the Moon e The Truman Show.

Il Grinch, la trama del film: una storia di Natale

Leggiamo la trama de Il Grinch. Gli abitanti di Chinonsò sono felici perché il Natale si sta avvicinando e sono impegnati nei preparativi della festa. C’è chi invece non è dell’umore giusto e ogni anno ne vorrebbe cancellare la presenza. Si tratta di Grinch interpretato da Jim Carrey, un essere di colore verde, con il corpo ricoperto di peli che vive in cima al Monte Briciolaio con il suo unico amico fedele il cane Max. Un giorno preso dalla noia decide di scendere in paese e mettere un po’ di scompiglio nelle case della gente.

Quasi indisturbato si reca alle poste e mischia i pacchi fino a quando incontra lo sguardo delizioso della piccola Cindy Chi Lou, la quale spaventata nel vederlo cade sul nastro trasportatore e viene trascinata via insieme ai regali. Il Grinch vedendola in pericolo la salva, poi però per non mostrarsi troppo tenero agli occhi della bambina, la impacchetta come se fosse un dono regalo. Cindy rimane sbalordita dal gesto del Grinch e comincia a farsi un’idea diversa su di lui, in fondo non è una persona così cattiva come tutti lo descrivono. Mossa dalla curiosità, la bambina inizia a chiedere informazioni in giro e scopre qual è il vero motivo che lo hanno portato a non apprezzare il Natale e ad allontanarsi dalla gente.

