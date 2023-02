Il Grinta/ Film western su Rete 4 oggi Venerdì 24 febbraio

Il Grinta, film di Rete 4 diretto da Henry Hathaway

Venerdì 24 Febbraio, nel pomeriggio di Rete 4 va in onda alle ore 16:25 Il Grinta, il film di genere western girato dal regista statunitense Henry Hathaway nel 1969. Il titolo originale del film è True Grit, è tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Charles Portis, pubblicato a puntate l’anno precedente sulla rivista The Saturday Evening Post e le musiche del film sono curate dal compositore Elmer Bernstein, specialista del genere.

Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Jane Wyman e Rock Hudson

Nel cast del film, per la prima volta insieme troviamo il premio Oscar John Wayne, Glen Campbell attore e cantante noto negli anni Sessanta e Kim Darby, che grazie alla sua interpretazione al fianco di John Wayne ottenne grande successo, comparendo poi in molte serie tv. L’attore John Wayne ha vinto grazie a questa pellicola il premio Oscar e il Golden Globe come migliore attore protagonista. Il film è considerato un Western di grandissimo successo, fu seguito dalla pellicola Torna El Grinta con John Wayne e Katharine Hepburn nel 1975 e il personaggio tanto amato dal pubblico è tornato anche in un film per la tv intitolato Un Uomo di Carattere, quasi dieci anni dopo il primo episodio della saga. Nel 2010 infine è stato girato il remake con Matt Demon diretto da Joel ed Ethan Coen.

Piccole donne/ Su Rai 1 il film con Emma Watson e Meryl Streep

Il Grinta, la trama del film

Ruben J. “Rooster” Cogburn, il Grinta è uno sceriffo specializzato nella caccia ai banditi, che pare però aver ormai abbandonato il mestiere, sopraffatto dai problemi della vita. Mattie Ross è una giovane che arriva in città per fare luce sulla morte del padre… I due si incontrano nel Nord degli Stati Uniti e da qui parte la caccia del Grinta, che si mette sulle tracce del bandito Chaney, accusato da Mattie di aver ucciso il padre. Chaney si unisce alla banda di Ned Pepper, una vecchia conoscenza del Grinta, che si dimostra sempre più propenso a usare le maniere forti.

Rampage: furia animale/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson

I metodi dello sceriffo non convincono Mattie che coinvolge nella sua ricerca anche La Boeuf, un ranger texano sulle tracce di Chaney. Tra lo sceriffo, La Boeuf e Mattie i rapporti sono inizialmente molto tesi, ma mentre le ricerche procedono, il gruppo finirà col diventare sempre più affiatato. Mattie, rapita dai banditi viene aiutata da La Boeuf, che in una sparatoria con Chaney resta ferito. Il protagonista interviene, uccidendo Chaney e aiutando La Boeuf. Mattie morsa da un serpente in un fossato viene aiutata dai compagni e potata da un dottore che le salverà la vita, mentre per La Boeuf non ci sarà purtroppo niente da fare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA