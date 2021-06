Il Grinta/ Su Rete 4 il film con Johny Wayne e Robert Duvall (oggi, 11 giugno)

Il Grinta va in ondasu Rete 4 oggi, 11 giugno, a partire dalle ore 16:20. Si tratta di una pellicola del 1969 che può essere considerata un assoluto capolavoro nel genere western. Questo risultato è ottenuto grazie all’eccellente regia di Henry Hathaway, già regista di altre pellicole di successo, che dirige un cast di primo ordine con attori quali John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby, Jeremy Slate, Robert Duvall, Dennis Hopper e Jeef Coorey solo per citare i più importanti. Prodotto negli Stati Uniti d’America, il film si basa sul soggetto di Charles Portis e sulla sceneggiatura di Marguerite Roberts; la scenografia è stata invece curata da Walter H. Tyler, Ray Moyer e John Burton mentre la colonna sonora è stata realizzata da Elmer Bernstein, autore delle musiche in altri capolavori come I magnifici Sette, Vento di Tempesta o La grande fuga.

Veleni e bugie/ Su Rai 2 il film con John Schneider (oggi, 11 giugno)

Il Grinta, la trama del film

La storia de Il Grinta inizia con un fattore che parte per un viaggio d’affari per acquistare dei cavalli ma il suo aiutante, durante il tragitto lo uccide, lo deruba e si associa a una banda di fuorilegge. La figlia del fattore ucciso decide però di avere giustizia e chiede l’aiuto di un vecchio sceriffo, mezzo ubriaco e ridotto in povertà, che viene denominato Il Grinta per la sua enorme capacità di cacciatore di uomini; gli propone quindi di ricercare il bandito Chaney, che nel frattempo si era unito alla banda di Ned Pepper, fuorilegge che proprio il Grinta aveva ferito ad un labbro e di riportarlo vivo.

Una notte da leoni 3, Italia 1/ Il film più sfortunato della saga

Ma, quest’ultlimo uccidendo un topo che girovaga in casa con un colpo di pistola, cerca di far capire alla ragazza che con questi banditi non è possibile ragionare. La ragazza chiede l’aiuto anche del texano Le Boeuf, anch’egli alla ricerca di questo fuorilegge, scatenando l’ira del Grinta. Alla fine gli eventi si susseguiranno ad un ritmo molto elevato, con molta suspence e alla fine il bandito verrà ucciso, ma con lui morirà anche Le Boeuf.

LEGGI ANCHE:

PARADISE BEACH DENTRO L'INCUBO/ Curiosità, trama e come seguire in streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA