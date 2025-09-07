Il lago della vendetta, il film in onda questa sera alle 21 su Rai 2. Il thriller francese è ispirato a una storia vera: ecco cosa tratta

Il lago della vendetta, il film in onda oggi su Rai 2

Questa sera alle 21 andrà in onda il film “Il lago della vendetta” diretto da Didier Bivel, con Camille Claris, Pierre Perrier e Benjamin Gaitet nel cast. Il film è un thriller psicologico, che in patria è stato pubblicizzato con il nome La Fulgurée. A quanto pare il film sarebbe ispirato a una storia vera: la storia comincia quando un uomo muore fulminato nel giorno delle sue nozze. Andiamo a scoprire la trama di questo thriller francese che ha fatto impazzire il pubblico in patria e non solo.

Trama del film Il lago della vendetta: una tragedia e una serie di eventi inspiegabili

La storia de “Il lago della vendetta” parte da una tragedia: un uomo muore fulminato nel giorno delle sue nozze. Due anni dopo, i sopravvissuti tornano nel luogo in cui è morto per commemorarlo ma le tragedie non sono ancora finite. In quel momento, infatti, partono una serie di eventi sconvolgenti, con una misteriosa catena di delitti. Segreti, tensioni, cose non dette: il gruppo verrà sconvolto da una serie continua di rivelazioni che porterà a conseguenze fisiche e psichiche, con la morte di diverse persone e il segno eterno in ciascun superstite.

La storia de “Il lago della vendetta” racconta la storia di Lucie, che perde il marito nel giorno delle nozze. Ucciso da un fulmine, il marito perde la vita così: due anni più tardi il gruppo organizza un incontro tra tutti i superstiti che erano in quel luogo il giorno delle nozze. I proprietari dell’ostello decidono di accoglierli per ricordare insieme quel giorno tragico, ma le cose non sono finite, anzi. Da quel momento saranno vari gli episodi drammatici che porteranno alla morte di altre persone. Alla fine del film resterà irrisolto qualche omicidio o si arriverà alla verità?