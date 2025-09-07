Il lago della vendetta storia vera, il film in onda su Rai2 racconta la storia di Samuel Carrera

Questa sera andrà in onda su Rai2 il film Il lago della vendetta, tratto da una tragica storia vera che ha colpito di vicino la vita di diverse persone. La pellicola trasmessa oggi domenica 7 settembre 2025 sul piccolo schermo ha avuto origine con la morte di un uomo, Samuel Carrera, nel giorno delle sue nozze, rimasto drammaticamente fulminato. A due anni da quel terribile evento, gli altri sopravvissuti all’incidente decidono di fare ritorno sul luogo del delitto per una commemorazione, ma una misteriosa catena di omicidi sconvolge ulteriormente.

Nel film di genere thriller psicologico diretto da Didier Bivel, noto in patria con il titolo La Fulgurée, spunteranno a galla dei segreti sui protagonisti di questa agghiacciante storia, tratta da fatti realmente accaduti. I fatti della vicenda sono avvenuti più precisamente a Azerailles, una zona della Francia orientale, quando il calendario segnava il 2 settembre 2017 (praticamente otto anni fa esatti). In quell’occasione, 14 persone che stavano partecipando a un festival musicale furono colpite da un fulmine mentre cercavano rifugio sotto una tenda.

Il lago della vendetta storia vera: l’accoglienza della critica

La pellicola che vedremo questa sera in onda su Rai2 è riuscita a distinguersi per emozioni conduzione del racconto, una storia drammatica che è stata capace di catturare l’attenzione del pubblico fin dall’uscita del film nelle sale. Il lago della vendetta, tratto da una storia vera, ha incontrato l’accoglienza positiva da parte della critica.

Una storia in grado di mescolare giallo e sfumature thriller ma che mette in risalto anche gli aspetti della mente traumatica, dopo un evento di tale portata e ovviamente anche le conseguenze sui sopravvissuti alla tragedia.

