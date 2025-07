Il cast e la trama: gemelle identiche separate alla nascita

Il film Il lato oscuro della mia gemella ha un cast composto dall’attrice americana Lauren Swickard, nel ruolo di Tess, che rende la storia del film ancora più intrigante. Precedentemente, inoltre, l’attrice ha recitato nella serie televisiva General Hospital, dove interpretava Janice Jo. Accanto a lei, Bryson Powers, Jennifer Taylor, Jack Armstrong, Rory Gibson, Merrick McCartha e Peter Onorati contribuiscono a creare un film intrigante e pieno di suspense.

Michelle Hunziker in vacanza senza Nino Tronchetti Provera: è crisi?/ La scelta della conduttrice: "Ora…"

La trama del film Il lato oscuro della mia gemella racconta la storia di una giovane donna, Tess, cresciuta con una madre adottiva, Patricia, in un ranch tranquillo. Quando parte per il college, inizia la vita adulta di Tess. Ma all’inizio della sua nuova vita, c’è qualcosa che cambierà tutto: una giovane uguale a lei. Le due ragazze sono incredibilmente somiglianti e presto scoprono che sono gemelle identiche, separate alla nascita e adottate da due diverse famiglie.

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio 2025/ Bahar scopre che qualcuno ha nascosto la droga a casa sua

Sammy è cresciuta in una famiglia ricchissima e Tess, per essere al sicuro, conoscerà i genitori di Sammy, che non sono mai andati d’accordo con la vita della figlia. Ma la situazione si rivelerà tragica: madre e padre di Sammy sono morti e la ragazza, in assenza dei genitori, diventa strana e pericolosa per Tess. Inizierà un gioco molto pericoloso per la nostra protagonista, che dovrà correre contro il tempo per riuscire a salvare sé stessa dalla verità. Riuscirà a ricostituire quella misteriosa storia?

Il lato oscuro della mia gemella – Film su Rai 2; regia: Jeff Hare

La programmazione pomeridiana di Rai 2 si caratterizza oggi, martedì 15 luglio 2025, dalle 14:52, per un forte elemento di suspense in occasione della messa in onda del film thriller Il lato oscuro della mia gemella.

Luca Zingaretti sbotta sui social: "Non vi vergognate?"/ Duro sfogo contro moglie di un politico

Il film Il lato oscuro della mia gemella, edito nel 2020 e distribuito negli Stati Uniti da Lifetime, è frutto del lavoro del regista Jeff Hare, noto per la sua passione per il crime e i temi affini. Hare è ampiamente conosciuto tra gli spettatori di questa emittente per i suoi lavori di successo, come Appuntamento con la morte e La morte torna stasera, che si distinguono per il livello di tensione emotiva e i sorprendenti intrecci narrativi.

Il genere del thriller psicologico e la predilezione delle produzioni di Lifetime per il mistero e la tensione familiare danno vita a un intreccio affascinante de Il lato oscuro della mia gemella. Il film crea un’atmosfera inquietante, condita da qualche dipanamento della trama, in grado di stupire e tenere desta la curiosità dello spettatore.

Il film Il lato oscuro della mia gemella è un’anteprima per l’Italia e promette di conquistare le menti degli amanti dei misteri televisivi grazie alla regia ben fatta e all’interpretazione accattivante. Jeff Hare dimostra nuovamente di saper creare l’intreccio e la tensione e di saper condurre una storia in cui ogni dettaglio può cambiare la storia dei protagonisti e degli spettatori.

Jeff Hare, regista e sceneggiatore americano, ha lavorato su molti film e serie a respiro corto, noti per le trame intriganti e l’interesse per la psicologia dei personaggi. Hare ha realizzato vari lavori televisivi e cinematografici e si è confermato come maestro dello sviluppo della storia e del lavoro con la suspense.