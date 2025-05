Il lato oscuro della mia gemella, thriller Lifetime su Rai 2

Lunedì 12 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 14, il thriller intitolato Il lato oscuro della mia gemella. Il film è una produzione per il canale americano via cavo dedicato al crime Lifetime, del 2020 ed è diretto dal regista statunitense Jeff Hare, noto per avere girato diverse pellicole per la stessa rete TV, come Un’oscura verità e La ragazza senza nome. La sceneggiatura è invece firmata da Bryan Dick, attore inglese noto per la sua interpretazione in Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003), e che ha lavorato come sceneggiatore anche nei thriller L’uomo nero (2016) e Uno sconosciuto in casa (2017).

Nel doppio ruolo di Tess Houston e Sammy Crane troviamo l’attrice Lauren Swickard, che recentemente ha preso parte alla serie tv General Hospital con il personaggio di Janice Jo. Nel cast anche: Jennifer Taylor, Rory Gibson, Peter Onorati, Merrick McCartha, Bryson Powers e Jack Armstrong.

La trama del film Il lato oscuro della mia gemella

Il lato oscuro della mia gemella racconta la storia della giovane Tess (Lauren Swickard), una ragazza di 18 anni che vive in uno splendido ranch insieme alla sua mamma adottiva, Patricia (Jennifer Taylor). Anche per lei arriva il momento di iniziare il college, allontanandosi dalla casa in cui è cresciuta per diventare davvero un’adulta.

Durante il suo primo weekend nell’edificio, la protagonista incontra per caso una ragazza che le assomiglia in modo incredibile. È così che scopre con sua enorme sorpresa di avere una gemella di nome Sammy (Lauren Swickard), di cui non aveva mai avuto alcuna notizia. All’epoca, infatti, le due sorelle erano state separate e adottate da due famiglie differenti: se da un lato Tess aveva trascorso la sua vita con la madre Patricia, dall’altro Sammy era stata cresciuta in una famiglia particolarmente facoltosa.

Le due decidono, così, di conoscersi meglio e trascorrere un po’ di tempo insieme, tanto che Sammy invita Tess a casa sua mentre i genitori sono fuori città per una serie di impegni. Quella che in un primo momento sembra una bellissima sorpresa si trasforma ben presto in un’esperienza terrificante, infatti la polizia scopre i cadaveri dei genitori di Sammy e proprio quest’ultima inizia ad avere una serie di comportamenti molto strani.

Ben presto Tess si renderà conto di essere diventata una pedina nelle mani della sorella e riuscire ad uscire sana e salva dal suo gioco sarà molto difficile.