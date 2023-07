Il lato oscuro della mia matrigna, Rai 2/ Film thriller di oggi, domenica 30 luglio 2023

Il lato oscuro della mia matrigna, diretto da Jeffery Lando

Domenica 30 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2 alle ore 15,35, il film thriller del 2018 intitolato Il lato oscuro della mia matrigna.

La pellicola è diretta dal regista Jeffery Lando, un vero e proprio esperto di questo genere cinematografico, infatti durante la sua carriera ha curato le riprese di numerosi lungometraggi thriller e horror come Goblin, Boogeyman – La leggenda dell’uomo nero e House of Bones.

SANTA MESSA IN TV, DIRETTA RAI 1 OGGI 30 LUGLIO 2023/ Video streaming Gmg: Chiesa degli italiani a Lisbona

I due protagonisti de Il lato oscuro della mia matrigna, i fratelli Verity e Jonathan, sono interpretati rispettivamente dall’attrice Sofia Vassilieva e da Dave Davis. La prima è ricordata per essere entrata alla tenera età di 12 anni nel cast della serie televisiva Medium, anche se l’apice del successo lo ha raggiunto con la sua interpretazione di una ragazzina malata di leucemia nel film di Nick Cassavetes, La custode di mia sorella.

Davis invece è un attore americano che vive tra Los Angeles e New Orleans ed è principalmente conosciuto per il suo ruolo nel film horror del 2019 The Vigil.

Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura concorrente?/ L'anticipazione bomba

Nei panni della loro matrigna Louise, troviamo invece l’attrice Kristy Swanson, la prima ad interpretare il ruolo di Buffy Summers nel film Buffy l’ammazzavampiri che ha ispirato la nota serie televisiva.

La trama del film Il lato oscuro della mia matrigna: una femme fatale disposta a tutto

Il lato oscuro della mia matrigna racconta la storia di una famiglia apparentemente come tante, i cui membri lottano per ottenere un’importante eredità. Infatti, dopo la misteriosa e imprevedibile morte del padre, i due fratelli, Verity e Jonathan, tornano nella loro splendida proprietà situata nella città di New Orleans.

Diana Del Bufalo, il nuovo fidanzato é il "nip", Patrizio/ Scorda Paolo Ruffini: la conferma

Inaspettatamente scoprono che il loro padre si era unito in matrimonio con una donna che non conoscono, di nome Louise, appena una settimana prima della sua dipartita. Jonathan inizia subito a nutrire dei sospetti riguardo l’onestà della matrigna, mentre sua sorella, una ragazza problematica e con una forte dipendenza dall’alcool, inizia una relazione con Eric, il figlio della donna.

Non passerà molto tempo prima che le terribili intenzioni di Louise diventino chiare: la donna infatti è pronta ad utilizzare qualunque mezzo pur di entrare in possesso della cospicua eredità, anche eliminare tutti coloro che possono esserle d’intralcio.

Riusciranno i due fratelli a sopravvivere ai tentativi della loro matrigna di porre fine alle loro vite o la malefica Louise riuscirà a portare a termine il proprio piano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA