Il lato oscuro della mia matrigna/ Su Rai 2 il film con Kristy Swanson (6 luglio)

Il lato oscuro della mia matrigna andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di sabato 6 luglio, alle ore 21.05. Si tratta di un film di genere thriller diretto nel 2017 da Jeff Scott Lando ed interpretato da Kristy Swanson, Sofia Vassilieva e Logan Huffman. In Italia il film non è strato distribuito nei cinema nè nel mercato dell’home video, passando direttamente alla trasmissione televisiva. Il film sicuramente è adatto al contesto in cui andrà in scena e cioè una serata estiva che coincide con il fine settimana e che quindi permetterà anche di riflettere oltre che di emozionarsi. Staremo a vedere cosa ne penserà il pubblico sempre molto attento su questi passaggi televisivi.

Il lato oscuro della mia matrigna, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de Il lato oscuro della mia matrigna. Verity (Sofia Vassilieva) e Jonathan (Logan Huffman) sono fratello e sorella che da anni non avevano più rapporti con il padre. Quando questi muore improvvisamente, i due si ritrovano al suo funerale, per scoprire che solo una settimana prima il genitore si era risposato con Louise (Kristy Swanson). Considerando che la morte è avvenuta in circostante sospette, Jonathan comincia a dubitare della buona fede della nuova matrigna, che crede interessata solo al patrimonio di famiglia. Verity invece, volubile, ingenua e dedita all’alcol, non si fa problemi ad iniziare una relazione con Eric, il figlio di Louise. Jonathan però ha sospetti sempre più gravi sulla donna e, per trovare le prove, si decide a rivolgersi ad un detective privato. I sospetti i rivelano fondati e Jonathan comincia a diventare un problema serio per Louise e Eric. Nel frattempo i due si rendono conto che l’eredità del padre dei ragazzi è meno sostanziosa di quanto sperassero. Decidono quindi di eliminare anche Jonathan e Verity per entrare in possesso della loro parte di beni. Il loro primo obiettivo è proprio Jonathan, che meditano di eliminare simulando un incidente in mare.

