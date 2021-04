Il lato positivo/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

Il lato positivova in onda oggi, 29 aprile, in seconda serata,dalle ore 23:55, sul canale televisivo Rai 2. Si tratta di una pellicola di genere commedia romantica a tratti drammatico, che ha debuttato nell’anno 2012. Il film è stato diretto dal regista David O. Russell, regista che ha curato anche la sceneggiatura di questa pellicola. Il cast contiene molti volti famosi di Hollywood a partire dai due protagonisti che sono Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Gli altri comprimari del cast sono Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker, John Ortiz e Julia Stiles.

Le musiche di questo film sono state realizzate da Danny Elfman mentre i costumi sono stati creati da Mark Bridges. Il film è sicuramente adatto a un pubblico che ama il cinema sentimentale, ma non solo, visto che si trovano tanti riferimenti che permettono di allargare il pubblico e l’attenzione. Da guardare dal primo all’ultimo minuto.

Il lato positivo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il lato positivo. Pat Solitano è un uomo che ha perso tutto. Quest’uomo di punto in bianco si ritrova senza lavoro, senza casa e soprattutto senza moglie. Si vede costretto a dover passare ben 8 mesi in un istituto psichiatrico dove gli viene diagnosticato un disturbo bipolare. Inoltre, per ricominciare a vivere deve trasferirsi di nuovo dai genitori, nonostante sia ormai un uomo adulto. Ad ogni modo, lui ha deciso che vuole ritornare a vivere e grazie alla sua forza di volontà vuole riuscire a riconquistare la moglie che lo ha lasciato e tradito dopo aver detto di non amarlo più. Per questa ragione, Pat cercherà di rimettere la sua vita sui binari giusti. Nel corso di questo strano percorso riabilitativo incontrerà Tiffany.

Tiffany è una ragazza promiscua e che ha deciso di dedicarsi ad una vita di sesso ed eccessi dopo aver perso il marito. Tuttavia, stringe un forte legame con Pat, dal momento che l’uomo non ha deciso di fare sesso con lei dal primo momento, dimostrando di voler essere solo amico. Tiffany però decide di fare un patto con l’uomo: l’aiuto dovrà essere reciproco. Pat dovrà insegnare Tiffany a ballare ed insieme tentare di vincere una gara di ballo. Tra i due protagonisti quindi, si instaurerà un rapporto molto intenso che a poco a poco si stringerà sempre di più. Sullo sfondo poi, ci sono le avventure di tutti gli amici di Pat che in un modo o nell’altro dimostreranno di avere le loro manie e di essere attaccati a riti o superstizioni che porterebbero chiunque a dubitare della propria salute mentale.

Video, il trailer del film “Il lato positivo”





