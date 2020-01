IL LEONE, CHI È/ Video indizi, Al Bano, Pappalardo o Giusti? (Il Cantante Mascherato)

Il Leone de Il Cantante Mascherato è uno dei personaggi che hanno fatto più discutere sia i cinque giurati, sia il pubblico in studio e da casa. In occasione della terza serata non ha fatto altro che infittirsi il mistero che si nasconde dietro le sue sembianze da palcoscenico. Nel corso della puntata, sono stati ospiti i tre indiziati principali di questo personaggio, ossia Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti, che si sono senz’altro divertiti in un’atmosfera di assoluto divertimento. Il particolare trio ha reso la situazione ancora più paradossale. Milly Carlucci, la conduttrice del programma, li ha invitati ad assistere all’esibizione del Leone, ma tutti e tre hanno trovato delle scuse per non essere presenti in maniera diretta, ovviamente. Max Giusti ha detto di dover andare a prendere la pillola delle 23, Al Bano che doveva prepararsi per il Festival di Sanremo e Pappalardo che doveva organizzare uno spettacolo a Viterbo. Quindi, il re della foresta si è esibito in un medley abbastanza beffardo, nel quale ha iniziato con Ricominciamo di Pappalardo e ha proseguito con Nel sole di Al Bano. Ha battuto nella sfida diretta il Pavone e ha quindi avuto accesso regolarmente alla quarta puntata del programma.

Clicca qui per il video dell’ultima puntata, dal minuto 118.00 l’esibizione de Il Mostro

Il Leone chi è? Indizi e dibattito dei social

Nel corso delle serate precedenti de Il Cantante Mascherato, il Leone aveva interpretato Perdere l’amore di Massimo Ranieri ed È la mia vita di Al Bano. Il suo percorso va avanti senza esclusione di colpi, con l’obiettivo di giungere fino alla finale e, quindi, di non farsi smascherare con un certo anticipo. Nel frattempo, continua ad essere molto interessante il dibattito dal mondo dei social, con il pubblico che si divide sulla vera identità del Leone. C’è chi è convinto che sia Al Bano, chi inserisce outsider come gli imitatori Antonio Mezzancella e Francesco Cicchella, entrambi vincitori di Tale e Quale Show, chi ovviamente non lascia in secondo piano le ipotesi relative a Pappalardo e Giusti. Si parla anche del comico Gabriele Cirilli e di Michele Placido. Tuttavia, il suo personaggio continua a dividere le varie opinioni anche dei cinque giudici in studio, con Al Bano che continua comunque ad essere il principale indiziato. Ad ogni modo, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane, con la prospettiva di dare un volto ad uno dei personaggi più discussi della trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno ogni venerdì sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA