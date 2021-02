Il Leone Il Cantante Mascherato, chi è?/ Gli indizi: sarà il “nuovo” Al Bano…

Il Leone chi è? Sotto la maschera di nuovo Al Bano o un nuovo concorrente de Il Cantante Mascherato?

Chi si nasconde dietro la maschera del Leone ne Il Cantante Mascherato? Questa sera lo show di Rai1 tornerà in onda nel prime time e regalerà nuove performance dei proprio concorrenti ma, soprattutto, un nuovo arrivato ovvero proprio il Leone, lo stesso che lo scorso anno teneva ben nascosto Al Bano, ospite della puntata. Chi si nasconderà questa volta sotto la maschera del Leone? Al momento non c’è dato saperlo visto che è uno dei concorrenti meglio riusciti della scorsa edizione, almeno grazie all’anima del concorrente pugliese, ma quello che è certo è che questa sera gli occhi di tutti saranno puntati su di lui. Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance, un medley di canzoni, insieme alle altre maschere in gara ma senza svelare il suo nome. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano o si nasconderà qualcun altro?

Il Leone sul palco con un medley di canzone, poi si svelerà?

Al momento non ci sono indizi riguardo a questo presunto nuovo Leone ma quello che è certo è che toccherà proprio a lui, dall’alto della sua bravura molto probabilmente, arrivare sul palco del programma e sfidare tutte le maschere presenti regalando al pubblico il primo spareggio e il primo svelamento della puntata de Il Cantante Mascherato. La stessa Milly Carlucci ha spiegato: “Il Leone ad inizio puntata sfiderà con un medley le altre maschere, poi ci sarà un spareggio, un’ eliminazione e lo smascheramento già ad inizio puntata ed uno alla fine. In puntata ci saranno due svelamenti”.



