Il letto racconta, Rete 4/ Rock Hudson e Doris Day ancora insieme

Il letto racconta andrà in onda alle 16,40 di oggi, 8 settembre 2021, sulla rete rosa di Mediaset Rete 4. La commedia del 1959 è diretta dal regista americano Michael Gordon. Il cast comprende gli attori Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Hayden Rorke, Nick Adams, Thelma Ritter. Rock Hudson, Doris Day e Tony Randall hanno interpretato insieme Non mandarmi fiori, mentre i due protagonisti hanno recitato nuovamente nel film Amore ritorna.

Il film è un cult della storia del cinema adatto a un pubblico più adulto che ne sappia cogliere anche le sfumature emotive più profonde.

Il letto racconta, la trama

La vicenda de Il letto racconta è incentrata sulla giovane arredatrice Jan che possiede un telefono duplex con il vicino di casa, il compositore musicale Brad, che è solito trascorrere lunghe ore al telefono con le sue amiche.

Anche se non si conoscono, i due si detestano, perché convinti entrambi che l’altro abusi dell’impianto telefonico senza nessun rispetto ed educazione. Una sera, per caso, i due si incontrano in un locale e quando Brad sente chiamare la donna con il suo nome e cognome, ne rimane molto affascinato, al punto di avvicinarla e presentarsi sotto falso nome.

Tra i due, ben presto, nasce una reciproca simpatia, ma quando Jonathan, che corteggia assiduamente Jan, scopre che la ragazza si sta innamorando di un altro, spinto da una folle gelosia, vuole scoprire a tutti i costi di chi si tratta. Quando si rende conto che Jan è innamorata di Brad, che altri non è che il suo migliore amico, Jonathan impone a quest’ultimo di lasciare New York e trasferirsi nel Connecticut. Brad, apparentemente rassegnato, accetta la proposta ma invita la ragazza a seguirlo.

