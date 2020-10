Il libro della giunga/ Video, su Italia 1 il live action dal film della Walt Disney

Il film Il libro della giungla andrà in onda oggi, 4 ottobre, a partire dalle 21.30 su Italia 1. Si tratta di un live action della famosa storia che è diventata famosa grazie al film d’animazione della Walt Disney. La regia è stata affidata a Jon Favreau diventato famoso prima come attore e poi per la regia di diversi film sui supereroi come la saga di Iron Man. L’attore principale è l’americano Neel Sethi. Nel cast troviamo Bill Murray, Ben Kingsley e Scarlett Johansson che doppiano personaggi come Baloo e Bagheera. L’unico personaggio umano è Neel Sethi che interpreta Mowgli. Nell’opera non si possono assolutamente sottovalutare le musiche, dirette con grandissima personalità da John Debney.

Il libro della giungla, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il libro della giungla. La pantera nera Bagheera trova nella giungla un bambino e lo porta al branco dei lupi affinché lo crescano in base alla loro legge. Akela, il capo dei lupi però nel corso degli anni si ritrova a dover sgridare molte volte il piccolo Mowgli in quanto essendo un uomo, si trova spesso a costruire degli utensili che gli facilitano la vita non rispettando la legge dei lupi. Durante la stagione secca i lupi e tutti gli altri animali decidono di stilare una tregua per bere nell’unica pozza rimasta disponibile, il problema però arriva nel momento in cui si unisce a bere la temibile tigre del bengala Shere Khan. La tigre subito afferma che i lupi non dovrebbero proteggere un uomo perché da grande sarà cattivo e subito minaccia il piccolo Mowgli. Non appena inizia la stagione delle piogge i lupi si riuniscono tutti per capire cosa fare, in quanto la minaccia di Shere Khan è stata molto chiara.

Prima che prendano una decisione però Mowgli lascia il gruppo facendosi accompagnare da Baghera al più vicino villaggio umano. Durante il viaggio Shere Khan si presenta e attacca i due amici, riducendo la pantera in fin di vita mentre Mowgli viene salvato da un branco di bufali. Il ragazzo si abbandona alla corrente ma viene imprigionato dal temibile serpente Kaa che lo ipnotizza in modo da fargli rivivere il momento in cui diventò orfano per colpa della tigre.

Alla fine il bambino scappa e trova Baloo, l’orso affascina il ragazzo con il suo stile di vita e i due decidono di rimanere insieme. Intanto al villaggio la tigre uccide Akela confidando nel ritorno di Mowgli per ucciderlo. Mowgli salva un cucciolo di elefante e riesce a guadagnarsi il rispetto degli animali più importanti della giungla, poi viene rapito dalle scimmie che lo tengono prigioniero, finché riesce a salvarsi e decide di tornare al villaggio dei lupi. Qui sfida apertamente la tigre e con uno stratagemma riesce a portarla in trappola facendola morire in mezzo ad un incendio. Mowgli può così restare a vivere con i suoi amici grazie all’intervento degli elefanti che spengono l’incendio.

