Il libro della giungla, canale 5/ Trailer del film con Bill Murray (17 dicembre 2019)

Il libro della giungla in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 17 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 con soggetto tratto dall’omonimo libro scritto da Rudyang Kipling. La regia è stata affidata a Jon Fabreau con sceneggiatura rivista ed adattata per la versione cinematografica da Justin Marks. Le musiche della colonna sonora sono state ideate composte da John Debney mentre la fotografia è stata curata da Bill Pope. Nel cast sono presenti diversi attori che hanno prestato la loro voce ai veri personaggi del film tra cui Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson e soprattutto Neel Sethi che ha vestito i panni di Mowgli.

Il libro della giungla, la trama del film

Ne Il libro della giungla una pantera nera ha trovato in un piccolo cesto un bambino o per meglio dire un cucciolo di uomo a cui verrà dato il nome di Mowgli. Non avendo alcuna intenzione di aggredire una creatura così piccola e indifesa, la pantera decide di affidare il piccolo alla lupa Rashka e a tutto il suo branco. Il piccolo Mowgli così viene allevato all’interno di un branco di lupi seguendo quelle che sono le tradizioni di questi animali il che naturalmente non è in linea con quelle che sono invece le sue caratteristiche fisiche. Il cucciolo di uomo diventerà una sorta di mascotte del branco venendo coccolato da tutti compreso un orso di nome Baloo. Mowgli nonostante sia ancora giovanissimo e naturalmente non abbia le caratteristiche per poter far parte di un branco di lupi, si trova tuttavia a suo agio all’interno del branco dimostrando di essere capace di seguire gli insegnamenti di quella che è la sua mamma adottiva. Tuttavia la giungla e tutti gli animali presenti devono fare i conti con un momento particolarmente difficile dovuto alla totale assenza di piogge il che ha messo a rischio la riserva di acqua. Saggiamente tutti gli animali decidono di imporre una sorta di tregua tra predatori e prede in maniera tale da mettere al primo posto la principale esigenza del momento ossia il dissetarsi. Durante questo periodo di tregua farà la sua comparsa nella giungla una potente tigre del Bengala la quale evidenzia l’intenzione di uccidere il cucciolo d’uomo in quanto sicura che in futuro, una volta cresciuto, si possa comportare come gli altri uomini e quindi tentare di uccidere gli animali della foresta. Tuttavia per via della tregua la tigre non lo potrà fare ma promette di ritornare una volta che le piogge faranno il loro ritorno nella giungla. A questo punto Mowgli decide di lasciare di sua volontà la giungla in maniera tale da tutelare la sicurezza del resto del branco e si fa accompagnare dai suoi amici di sempre verso un villaggio vicino dove sono presenti tanti uomini. Nel corso di questo viaggio che si dimostrerà molto avventuroso, Mowgli dovrà fare i conti con il svariati tentativi di uccisione da parte della tigre ricordando come sia stata lei ad uccidere suo padre e sua madre.

