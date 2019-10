Il libro di Henry/ Su Canale 5 il film con Naomi Watts (oggi, 15 ottobre 2019)

Il libro di Henry va in onda oggi, martedì 15 ottobre, a partire dalle ore 21.40 su Canale 5. Si intitola ed è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2017, con la produzione curata dalle aziende Double Nickel Entertainment e Sidney Kimmel Entertainment e la distribuzione nelle sale italiane gestita da Universal Pictures. Tratto da un soggetto di Gregg Hurwitz, si avvale della fotografia di John Schwartzman, del montaggio di Kevin Stitt, delle musiche di Michael Giacchino e della regia di Colin Trevorrow. Quest’ultimo ha raccolto numerosi consensi grazie ai titoli Safety Not Guaranteed e Jurassic World, oltre ad essere sceneggiatore e produttore di successo. Il ruolo di protagonista è stato attribuito al giovanissimo attore canadese Jacob Tremblay, che ha debuttato al cinema in I Puffi 2 e ha preso parte ai film Room, Somnia, Wonder e The Predator. Viene affiancato dall’interprete australiana di origine britannica Naomi Watts, che ha centrato due nomination ai Premi Oscar grazie a 21 grammi (2004) e The Impossible (2013) come miglior attrice. Nel cast ci sono anche Jaeden Lieberher, Dean Norris, Maddie Ziegler, Sarah Silverman e Lee Pace.

Il libro di Henry, la trama del film

La trama di Il libro di Henry si basa sulle qualità del bambino prodigio Henry, che vive insieme alla mamma Susan e al fratellino Peter. Lui cerca di salvare la vicina di casa Christina, pensando che fosse vittima di abusi da parte del patrigno Glenn. Inizialmente il ragazzino non viene ascoltato da nessuno, ma poi studia un piano e lo annota su un quaderno rosso. Tuttavia, la sua situazione si fa estremamente complicata quando scopre di dover avere a che fare con un terribile tumore al cervello, dal quale non riesce a guarire. Susan legge il quaderno e si accorge degli abusi perpetrati a Christina, anche se non ha alcuna intenzione di uccidere il suo patrigno come invece voleva Henry. La donna visiona eventi terribili dalla finestra e compra un fucile. Quindi, accoompagna Peter e Christina ad un’iniziativa scolastica e durante lo spettacolo si sposta con l’obiettivo di colpire Glenn. Si rende conto, però, che la vendetta non è la scelta migliore. Affronta l’uomo, che poi scappa via. Finalmente la preside crede alle ipotesi di Henry e chiama la polizia. Glenn, ormai accerchiato, decide di suicidarsi. Dopo la sentenza del giudice, Christina si trasferisce a casa di Susan e Peter.

