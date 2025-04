Il lupo e il leone in onda oggi su Rai 1 alle 21.30

Una storia di amicizia selvaggia e legami inaspettati ci aspetta su Rai 1, alle 21:30 di sabato 20 aprile 2025, con Il lupo e il leone. Questo film del 2021 è un invito a entrare in un mondo dove le barriere tra specie sembrano svanire, un’avventura per famiglie che tocca corde profonde, diretta da Gilles de Maistre.

Marry Me - Sposami, Canale 5/ Trama e cast del film romantico con Jennifer Lopez, oggi 20 aprile 2025

Un regista con una sensibilità speciale, che già ci aveva emozionato con Mia e il leone bianco, capace di raccontare storie potenti grazie alla sua incredibile dedizione nel lavorare con animali reali.

Qui, protagonisti sono un lupo e un leone, cresciuti come fratelli sotto lo sguardo attento della giovane Alma, interpretata con dolcezza da Molly Kunz. Accanto a lei, la saggezza e il calore del veterano Graham Greene (chi non lo ricorda in Balla coi Lupi?), nel ruolo di Joe. La musica del film Il lupo e il leone avvolge delicatamente le immagini, sottolineando l’emozione di questo legame quasi magico, nato dalla passione e dalla pazienza necessarie per un progetto così unico.

Il piccolo lord, Rete 4/Il film con protagonista Ricky Schroder in onda oggi 20 aprile 2025

Trama de “Il lupo e il leone”: ambientato in Canada

Alma è una pianista che vive a New York, ma il destino la riporta alle sue radici, in una remota isola canadese ereditata dal nonno. Lì, la sua vita prende una piega imprevista. Si ritrova a salvare prima una cucciola di lupo orfana, Mozart, da un destino incerto, e poi un leoncino, Sognatore, unico superstite di un incidente aereo che lo stava portando verso la prigionia di un circo. Incapace di abbandonarli, Alma crea per loro un rifugio segreto, un santuario dove questi due predatori crescono insieme, sviluppando un’amicizia che sfida le leggi della natura.

Far West, Rete 4/ La pellicola western del 1964 in onda oggi 20 aprile 2025

È un legame puro, commovente, che nutre anche l’anima di Alma, riconnettendola alla natura e a se stessa. Ma questa bolla di pace è fragile. Quando il mondo esterno scopre la loro esistenza, la realtà si abbatte su di loro: Mozart viene portato in una riserva, Sognatore finisce nelle mani del circo. La disperazione di Alma è palpabile, la sua famiglia insolita è distrutta. Ma non si arrende.

Con l’aiuto di Joe, intraprende un viaggio coraggioso e pieno di pericoli per riunire i due “fratelli”, strappando Sognatore alla sua gabbia e ritrovando Mozart, fuggito per cercare il suo amico leone. È una lotta per dimostrare che il loro legame è reale, che la loro casa è insieme, liberi.