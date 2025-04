Torna in onda il film Il lupo e il leone, che racconta lo speciale legame tra due cuccioli e una ragazza. Una storia vera, narrata dal regista Gilles De Maistre che ha avuto il coraggio di soffermarsi su questo racconto così toccante. Il film Il lupo e il leone è tratto da una storia vera e racconta la storia di Alma, una giovane donna che tornando nella sua casa canadese si imbatte su due cuccioli. Da qui nasce un legame davvero molto speciale. Ma le cose prendono una piega inaspettata quando un guardaboschi scopre la presenza dei cuccioli e la loro serenità viene messa pienamente a rischio. Una storia emozionante, empatica e toccante, che anche al cinema ha riscosso un discreto successo.

Il regista Gilles de Maistre ha detto riguardo alla trama del film Il lupo e il leone: “Sapevamo che non sarebbe stato facile mettere insieme un lupo e un leone, era una vera e propria scommessa. Abbiamo trovato i due cuccioli in Canada, erano nati in cattività e volevamo offrire loro una vita migliore sia durante le riprese che dopo il film” le parole.

Il lupo e il leone bianco, la storia vera dopo un altro grande successo

La firma di Gilles de Maistre ha portato un altro grande successo al cinema, Mia e il leone bianco, altra pellicola capace di incollare migliaia di telespettatori al grande schermo e al piccolo nelle varie riproposizioni in tv. Il regista de Il lupo e il leone, film ispirato a una storia vera, ha poi deciso di ritentare l’esperimento raccontando il legame tra l’uomo e l’animale, con una chiave altamente emotiva che ha emozionato tantissimi spettatori nel corso degli anni.

Il lupo e il leone bianco è stato girato sull’isola di Sacacomie, due ore a nord est del Quebec, una zona fortemente voluta dal regista del film.

