Il Maggiore Payne/ Su Italia 1 il film con Chris Owen (oggi, 30 gennaio 2020)

Il Maggiore Payne va in onda su Italia 1 per il primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1995 con la regia di Nick Castle mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati sviluppati da Joe Connelly e Bob Mosher. In questa pellicola hanno fatto parte del cast diversi attori piuttosto amati ed apprezzati anche dal pubblico italiano come nel caso di Damon Wayans, Karyn Parsons, Steven Martini, Orlando Brown, Andrew Leeds, Chris Owen e Damien Wayans.

Il Maggiore Payne, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il Maggiore Payne. Un maggiore degli Stati Uniti d’America dopo aver portato a termine con estrema competenza professionalità l’ennesima missione delicata effettuata in America Latina durante la quale ha saputo fermare e praticamente arrestare alcuni narcotrafficanti che da diversi anni riuscivano a gestire importanti mercati tra cui quello statunitense viene messo da parte. L’uomo nonostante le tante onorificenze ottenute durante la sua carriera militare viene inspiegabilmente esonerato dai su impegni di natura militare. Avendo dedicato tutta la sua vita e soprattutto avendo incentrato la sua esistenza sulle ferree regole militari si ritrova estremamente deluso e soprattutto senza un’occupazione che gli possa permettere di vivere in maniera adeguata. Il suo primo tentativo di rifarsi una vita è quello di entrare nel Corpo di Polizia ma in ragione dei suoi metodi eccessivamente violenti non viene preso in considerazione in quanto visto come poco adatto per questo genere di esperienza. Una piccola occupazione la troverà grazie alle esigenze di dov’era addestrare alcuni giovani allievi che dovranno prendere parte ad una sorta di competizione militare con altre scuole dislocate sul territorio americano. Inizialmente il maggiore verrà deriso e non preso in considerazione da suoi stessi allievi in ragione dei suoi metodi che vengono indicati come fuori tempo e decisamente duri. Tuttavia poco alla volta il rapporto tra il maggiore e i propri allievi si farà sempre migliore fino ad avere la loro completa ammirazione il che permetterà di lavorare al meglio ed ottenere risultati davvero insperati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA