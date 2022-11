IL MANCHESTER UNITED IN VENDITA?/ La famiglia Glazer a caccia di “alternative”

Dopo 17 anni, secondo quanto riportato dalla BBC, la famiglia Glazer ha intenzione di mettere in vendita il Manchester United. Possibilità che la proprietà del club sta vagliando per “esplorare alternative strategiche“. Gli americani hanno acquistato il Manchester United per 790 milioni di sterline (l’equivalente di 1,34 miliardi di dollari) nel 2005. La decisione sarebbe maturata dopo anni di proteste dei tifosi contro la loro proprietà. In un comunicato del club si legge che il consiglio di amministrazione “prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, compresi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgano la società“.

Sempre il comunicato dello United ha aggiunto che il processo “includerà una valutazione di diverse iniziative per rafforzare il club, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture e l’espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale” per migliorare “il successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e dell’accademia del club e portare benefici ai tifosi e agli altri stakeholder“. Nel 2012 i Glazer hanno già messo in vendita il 10% della loro partecipazione attraverso una quotazione in borsa e hanno venduto altre azioni negli anni successivi.

NUOVI SOCI NEL MANCHESTER UNITED?

Leggendo il comunicato diffuso dal Manchester United e firmato dai co-presidenti e direttori esecutivi Avram Glazer e Joel Glazer, la decisione più che a un disimpegno totale dei Glazer potrebbe portare all’ingresso di nuovi soci con potere decisionale nel club: “Nel tentativo di continuare a costruire sulla base della storia di successo del club, il consiglio ha autorizzato una valutazione approfondita delle alternative strategiche. Valuteremo tutte le opzioni per garantire il miglior servizio ai nostri tifosi e per far sì che il Manchester United massimizzi le significative opportunità di crescita disponibili per il club oggi e in futuro“.

Il comunicato del club ha aggiunto: “Non c’è alcuna garanzia che la revisione in corso si traduca in una qualsiasi transazione che coinvolga la società. Il Manchester United non intende fare ulteriori annunci in merito alla revisione a meno che e fino a quando il consiglio non abbia approvato una specifica transazione o un’altra linea d’azione che richieda un annuncio formale“. Dunque a questa dichiarazione d’intenti non seguiranno altre comunicazioni prima che si arrivi a un passo concreto verso la cessione del club o di parte delle sue azioni.











