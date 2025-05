Il mandolino del capitano Corelli, film su Rete 4 diretto da John Madden

Nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025, alle ore 14:15 su Rete 4, andrà in onda il film romantico e di guerra del 2001, dal titolo Il mandolino del capitano Corelli. La pellicola è prodotta da StudioCanal e Working Title Films ed è diretta da John Madden, conosciuto per Shakespeare in Love (1999), film per cui fu candidato all’Oscar e che vinse ben sette statuette su tredici candidature.

Dove vive Michele Morrone: la casa (chic) nel cuore di Milano

Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Louis De Bernières che racconda una storia d’amore vissuta durante l’occupazione tedesca e italiana in Grecia. Le musiche sono di Stephen Warbeck, compositore di fiducia di Madden che aveva già lavorato in Shakespeare in Love vincendo l’Oscar e ancora prima ne La mia regina (1997). Anche i costumi sono degni di menzione, perché di Alexandra Byrne, premio Oscar nel 2008 per Elisabeth: The Golden Age.

Come sta Nicola Carraro, malattia marito di Mara Venier: “Sono stati mesi difficili”/ “Torneremo come prima…”

I protagonisti d’eccezione sono Nicolas Cage, attore eclettico e versatile, premio Oscar per Via da Las Vegas nel 1996 e applauditissimo di recente nell’horror Longlegs (2024) e nel thriller The Surfer (2024), e Penélope Cruz, attrice lanciata dal grande Pedro Almodóvar ma che nella sua lunga carriera ha lavorato con i più grandi registi, tra cui l’ultimo è Michael Mann, in Ferrari (2023).

Anche il resto del cast è stellare: John Hurt, il Garrick Olivander della saga di Harry Potter, il talentuoso “Cavaliere Oscuro” Christian Bale e la leggendaria Irene Papas, attrice greca che lavorò in gioventù con i migliori nomi del cinema italiano, da Aldo Fabrizi a Mario Monicelli.

Babe, maialino coraggioso, Italia 1/ Trama e cast del film con James Cromwell, in onda oggi 25 maggio 2025

La trama del film Il mandolino del capitano Corelli: l’Eccidio di Cefalonia

Le vicende de Il mandolino del capitano Corelli si snodano tra il 1941 e il 1953, durante la Seconda Guerra Mondiale, con l’invasione della Grecia da parte delle truppe italo-tedesche. Gli abitanti di Cefalonia, perlopiù pescatori, si preparano per organizzare la resistenza. Tra questi c’è Mandras, il fidanzato della bella Pelagia, figlia del Dottor Iannis, che la lascia presto sola per unirsi ai partigiani.

Nel frattempo, sull’isola giunge un battaglione di soldati italiani sotto il comando del capitano Antonio Corelli, il quale ha un talento musicale fuori dal comune nel suonare il mandolino e comporre canzoni. Quando incontra Pelagia se ne innamora perdutamente e scrive un brano tutto per lei, cantandogliela in una serata in cui lei è presente.

La ragazza respinge il militare, soprattutto perché appartenente agli occupanti nemici. Tuttavia, la vita a Cefalonia diventa tranquilla, perché gli italiani non sono aggressivi e anzi stringono molti legami con la popolazione locale, data la vicinanza di cultura e tradizioni. Pelagia a sua volta si fa coinvolgere dal capitano Corelli e questa nuova coppia è addirittura ben accetta dal papà.

All’orizzonte è però in vista una delle tragedie più note del conflitto mondiale, ovvero l’Eccidio di Cefalonia: l’8 settembre del 1943, dopo l’armistizio, i tedeschi dichiarano di voler lasciar tornare in patria gli italiani ma ad una condizione: che consegnino le loro armi. Gli italiani rifiutano perché non si fidano e per questo motivo i tedeschi decidono di sterminarli.

Il battaglione di Corelli combatte coraggiosamente, ma tutti vengono catturati e uccisi per fucilazione. Corelli riesce a sopravvivere perché il suo amico Carlo si sacrifica, ponendosi come scudo tra lui e le pallottole. Sarà proprio Mandras, il fidanzato ufficiale di Pelagia, a trovarlo ferito e a condurlo a casa della ragazza dal Dottor Iannis per essere curato.

Per sfuggire agli ultimi rastrellamenti dei tedeschi, Corelli partirà con Mandras e i partigiani greci verso l’Italia, lasciando Pelagia. Riusciranno i due a rivedersi e a coronare il loro sogno d’amore?