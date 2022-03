Il mandolino del capitano Corelli/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage

Il mandolino del capitano Corelli, film di Rete 4 diretto da John Madden

Il mandolino del capitano Corelli sarà trasmesso oggi, 11 marzo, dalle ore 16:10 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2001 ed appartiene ai generi cinematografici drammatico, guerra e storico.

Il regista di questo film risulta essere John Madden mentre la sceneggiatura è stata curata da Shawn Slovo. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori molto famosi come Nicolas Cage, Penelope Cruz, John Hurt, Christian Bale, David Morrissey, Irene Papas, Roberto Citran, Pietro Sarubbi e Paco Reconti. Le musiche di questo film sono state realizzate da Stephen Warbeck mentre la fotografia è stata curata dal direttore John Toll.

Il mandolino del capitano Corelli, la trama del film: la Grecia invasa e…

Leggiamo la trama de Il mandolino del capitano Corelli. Nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Grecia viene invasa dalle forze dell’Asse. Per questa ragione, la parte meridionale del paese viene affidata alle forze italiane. La giovane greca Pelagia, una ragazza molto bella, si innamora di Madras, un ragazzo che però decide di partire per poter unirsi alle forze di resistenza greche. Nel luogo però, arriva un distaccamento di soldati italiani che dovrebbe prendere il comando e imporre la propria autorità.

Tuttavia, il capitano Antonio Corelli, colui che dovrebbe guidare la spedizione, sembra un uomo che non ha molto interesse nella guerra. Anzi, la sua unica passione sembra essere la musica, in particolare il suo amato mandolino. Una volta sbarcato, Corelli si innamora subito di Pelagia e cerca di ottenere maggiori informazioni su di lei. Tuttavia, in un primo momento Pelagia respinge Corelli, così come tutta la popolazione greca. I greci non vogliono avere niente a che fare con gli italiani che considerano invasori e oppressori. Tuttavia, con il passare del tempo le cose cambiano. Quale sarà il rapporto tra Antonio Corelli e Pelagia? La giovane ricorderà il suo amore Madras? Le cose possono cambiare da un momento all’altro in guerra ed entrambi impareranno una indimenticabile lezione.

Il video del trailer del film “Il mandolino del capitano Corelli”





