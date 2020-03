Il manuale degli appuntamenti/ Su Rai 2 il film con Lynda Boyd (oggi, 27 marzo 2020)

Il manuale degli appuntamenti va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 15. Si tratta di una pellicola realizzata in Canada nel 2016 con la regia che è stata affidata a James Head il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Da sottolineare come all’interno di questa pellicola abbiano lavorato diversi volti molto noti del cinema tra cui Meghan Markle al prima ovviamente che diventasse membro della famiglia reale inglese. Completano il cast Jonathan Scarfe, Kristoffer Polaha, Willie Aames, Alika Autran e Lynda Boyd.

Il manuale degli appuntamenti, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il manuale degli appuntamenti. Cassandra è una bellissima ragazza che può considerarsi estremamente soddisfatta della vita che conduce. Ha un lavoro senza dubbio gratificante che le permette di ottenere il necessario quantitativo di denaro per vivere adeguatamente e soprattutto può contare su una famiglia molto unita sempre pronta a darle supporto nei pochi momenti di difficoltà. Tuttavia non è del tutto soddisfatta di quanto le sta permettendo di avere la vita ed in particolar modo si è ormai convinta di avere uno straordinario talento nel riuscire sempre comunque a trovare uomini non adatti a lei e che soprattutto la renderanno estremamente infelice. Stanca di dover collezionare continue delusioni dal punto di vista amoroso decide di affidarsi ad una vera e propria professionista nel settore ossia una esimia dottoressa la quale ha scritto e sviluppato un apposito manuale nel quale si parla in maniera approfondita degli appuntamenti e di come gestirli per evitare ogni genere di delusione.

Seguendo i consigli della dottoressa e soprattutto leggendo con estrema attenzione il manuale, Cassandra riuscirà ad avere un paio di appuntamenti che sembrano essere su misura per il suo carattere e per il suo modo di essere. In particolare sta iniziando a frequentare con una certa soddisfazione un uomo di nome e George che si dimostra estremamente generoso ed affidabile ed un’altra persona di nome Robert che invece non si dimostra essere uno straordinario amante e soprattutto un uomo molto divertente. Cassandra si rende conto di essere attratta da entrambi ed è per questo che vorrebbe far riferimento al famoso manuale degli appuntamenti della dottoressa per riuscire a capire chi tra i due finalmente potrà renderla felice.



