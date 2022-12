Il Marchese del Grillo/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi

Il marchese Del Grillo, film di Rete 4 diretto da Mario Monicelli

Il marchese Del Grillo va in onda oggi, lunedì 19 dicembre, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di una commedia con accenni storici prodotta tra Italia e Francia nel 1981 da Luciano De Feo e diretta da Mario Monicelli. Nel cast sono presenti il grande Alberto Sordi, Giorgio Gobbi, Caroline Berg e Paolo Stoppa. Il film è basato su diverse fonti sia storiche che letterarie, seppur alcune non del tutto confermate.

Lo stesso protagonista è plasmato su cenni e riferimenti storici senza fonti certe. La pellicola ha comunque ottenuto un notevole successo come testimoniato dalle diverse candidature e premiazioni ottenute. In particolare, il film ha trionfato nelle categorie di miglior scenografia e migliori costumi ai David di Donatello del 1982.

Da sottolineare anche il premio alla regia al Festival di Berlino del medesimo anno. Il lavoro di Mario Monicelli è caratterizzato da una sceneggiatura piuttosto elaborata, non priva di errori avvenuti nel corso della realizzazione e riportati da alcuni portali sul web. Ha destato scetticismo la vista di elementi architettonici moderni nei campi lunghi su Roma, quando invece il contesto storico è del ‘700. Altrettanto bizzarra è la scelta estetica delle divise dell’esercito Napoleonico; risalenti all’epoca repubblicana invece che del periodo di riferimento.

Il marchese Del Grillo, la trama del film

Il film Il marchese Del Grillo racconta la storia di un marchese sui generis, capace di adempiere ai suoi lavori senza però dimenticare il suo spirito libertino e privo di una vera e propria morale. Il suo nome è Onofrio Del Grillo, nobile di origine e nato nella città di Roma.

Non a caso, la sua caratura lo porta alla collaborazione diretta con Papa Pio VII nel ruolo di sediario pontificio. Nonostante un impegno lavorativo e istituzionale così importante, sembra costantemente rivolto a ben altri interessi. Non a caso, i rapporti con lo stato pontificio non limitano le sue relazioni con personalità influenti delle truppe napoleoniche, in contrasto con le condizioni storiche del tempo e con gli intrighi politici in corso.

La sua morale priva di punti cardine lo porta a giocare costantemente tra realtà ed inganno, prendendosi gioco di chi naviga intorno a lui senza dare peso all’importanza della persona in questione. La noia sembra la sua unica nemica e per sconfiggerla non trova altro modo che beffare chiunque.

Questa bizzarra sorte tocca anche alla sua stessa famiglia, quando per puro divertimento personale decide di sostituire la sua stessa persona. A cospetto dell’austera madre, carica di principi e dettami morali, permette ad un sosia di fingersi marchese quando invece non era altro che un carbonaio. La madre, una volta scoperto l’inganno, scatena tutta la sua ira non potendo sopportare un tale affronto presso il suo palazzo. Questo evento sarà solo l’inizio di una storia di beffe e azioni libertine che si ritorceranno contro lo stesso protagonista.











