Il marchese del Grillo/ Su Rete 4 un classico della comicità di Alberto Sordi

Il marchese del Grillo, film di rete 4 diretto da Mario Monicelli

Il marchese del Grillo andrà in onda su Rete 4 in serata dalle ore 21.30 di oggi, 3 gennaio. Si tratta di un film che ha fatto la storia del cinema italiano, infatti è presente Alberto Sordi. Da un soggetto di Bernardino Zapponi, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Tullio Pinelli e Mario Monicelli è proprio quest’ultimo a dirigere un film con la fotografia di Sergio D’Offizi e montaggio di Ruggero Mastroianni.

Nel cast oltre ad Alberto Sordi troviamo Paolo Stoppa, Giorgio Gobbi, Elena Daskowa Valenzano, Caroline Berg, Riccardo Billi, Flavio Bucci, Camillo Milli, Cochi Ponzoni, Leopoldo Trieste e Marina Confalone.

Il marchese del Grillo, la trama del film: vivere in modo buffo

Il marchese del Grillo è una guardia e un cameriere di Pio sesto e rappresenta in pieno la nobiltà romana dell’Ottocento. L’uomo vive in una splendida casa, con personaggi molto particolari, i quali vivono tutti in un mondo differente e che non riescono a inserirsi facilmente nella realtà, ovvero una madre severa e una parente innamorata di lui segretamente. Il Marchese vive in modo buffo e non è ben visto dalla sua famiglia tradizionalista, tra l’ozio e amori clandestini. Il periodo in cui è ambientato questo film cult è abbastanza remoto e lontano dai nostri giorni. Per non annoiarsi durante la vita quotidiana il Marchese pensa continuamente a scherzi da fare e si mescola con il popolo, infatti frequenta luoghi poco nobili. Incontra un uomo particolare, quindi il protagonista decide di accoglierlo e portarlo nella sua abitazione e decide di fare uno scherzo facendolo passare per lui, ma i familiari non se ne accorgono assolutamente.

