Secondo il report ufficiale sulla qualità delle acque italiane, è questa la Regione che conquista il primo posto con il 99,7% di coste eccellenti.

Le coste d’Italia sono tra le più ambite dai turisti stranieri, non solo per la bellezza dei paesaggi ma anche perché sono luoghi in cui ci si può rilassare, nuotare e godersi il sole senza per forza stare nel caos. Tuttavia, quando si parla di mare, si sa, la bellezza non basta. Quello che conta di più è se il mare è pulito o meno.

TURISMO/ Le "spinte" che portano i viaggiatori dell'Asia del Pacifico nel nostro Paese

Parlare di mare pulito nel 2025 è relativo. Gli oceani e i mari sono inquinati e pieni di plastica, ma ci sono punti in cui per fortuna, un minimo di natura poco compromessa esiste ancora. Quest’anno, una nuova classifica svela una verità sorprendente su quale sia la regione italiana con il mare più pulito.

I dati, raccolti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), parlano chiaro: su oltre 5.000 chilometri di costa monitorati lungo lo Stivale, più del 95% delle acque di balneazione sono state giudicate “eccellenti”. Ma c’è una regione che ha superato tutte le altre, conquistando un incredibile 99,7% di acque cristalline e perfettamente balneabili.

Guida alle vacanze low cost in Italia. Tutti i segreti

I risultati parlano chiaro: vince questa regione

Il monitoraggio si è basato su criteri molto rigorosi: si sono analizzate le acque non solo dei mari, ma anche dei laghi e dei fiumi. E non si tratta solo di valutazioni visive, ma di veri e propri esami microbiologici. La prima domanda da porsi infatti è: come si stabilisce se un’acqua è pulita?

Il sistema di controllo prevede analisi costanti sui livelli di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, due indicatori che segnalano la presenza di inquinamento di origine fecale. Se i valori rilevati superano le soglie previste dalla normativa europea, le autorità possono vietare la balneazione in via temporanea o permanente, per proteggere la salute dei bagnanti.

Spa panoramiche e piscine riscaldate, i migliori campeggi italiani.

Le aree monitorate non comprendono zone già interdette alla balneazione come porti, foci dei fiumi o aree militari, che sono escluse a prescindere per motivi di sicurezza o igiene. E ora veniamo alla sorpresa: è la Puglia a conquistare il primo posto nella classifica del mare più pulito d’Italia. Con un risultato quasi perfetto – il 99,7% delle acque giudicate eccellenti – la regione si conferma una delle mete più sicure per chi cerca un bagno in acque limpide e incontaminate.

L’efficacia dei controlli effettuati dal sistema sanitario regionale pugliese ha permesso di mantenere gli standard ai massimi livelli. La Puglia ha battuto anche regioni storicamente associate a mari limpidi, come la Sardegna, la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, che pure si sono difese bene nella classifica. Oltre al mare, il rapporto SNPA ha messo in evidenza la qualità di fiumi e laghi italiani. Su circa 662 chilometri di corsi d’acqua analizzati, oltre 630 sono risultati di qualità eccellente. Questo dimostra che gli sforzi di tutela ambientale portati avanti negli ultimi anni stanno dando frutti tangibili.

La Puglia, dunque, non solo vanta spiagge mozzafiato, ma è anche un esempio virtuoso di gestione ambientale. Un risultato che premia le politiche locali, la vigilanza attenta delle autorità e – non da ultimo – il senso civico dei cittadini e dei turisti, sempre più attenti al rispetto dell’ambiente. Per chi quest’estate è in cerca di un mare pulito e sicuro, la classifica SNPA offre un’ottima bussola: la bellezza si può trovare ovunque, ma la qualità dell’acqua fa davvero la differenza.