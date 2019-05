Il matrimonio che vorrei/ Su Rai 3 il film con Meryl Streep e Tommy Lee Jones

Il film Il matrimonio che vorrei va in onda in prima serata su Rai 3 oggi, lunedì 27 maggio 2019, alle ore 21.20. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2012 e diretta dal regista David Frankel, vede protagonisti Meryl Streep e Tommy Lee Jones, nei panni dei coniugi Kay e Arnold Soames. Completano il cast de Il matrimonio che vorrei Steve Carell nella parte del dottor Bernie Feld, Brett Rice nel ruolo di Vince, Becky Ann Baker nella parte di Cora, Marin Ireland nel ruolo di Molly. Inoltre, Elisabeth Shue interpreta Karen, Damian Young è Mike, Susan Misner è Dana Feld, Mimi Rogers è Carol, Jean Smart ha la parte di Eileen, Daniel Flaherty è Danny e Ben Rappaport ha il ruolo di Brad.

Il matrimonio che vorrei, la trama del film

Kay e Arnold Soames (Meryl Streep e Tommy Lee Jones) sono sposati da oltre 30 anni ma hanno bisogno di aiuto per riaccendere la scintilla nel loro matrimonio. Dormono in stanze separate da quando il loro figlio più piccolo è andato all’università. Un giorno Kay comunica ad Arnold di aver pagato una settimana di consulenza matrimoniale con il dottor Bernie Feld (Steve Carell) in una località turistica del Maine. Inizialmente Arnold, abitudinario e senza fantasia, si rifiuta di ammettere che il matrimonio ha dei problemi. Tra qualche disavventura ed equivoco, il dottor Feld cerca di ristabilire una fisicità nella coppia che inizia a compiere qualche timido progresso: i due tornano a dormire insieme e Arnold si lascia andare a qualche gesto fisicamente affettuoso nei confronti della moglie. Tornati a Omaha, nel Nebraska, Kay e Arnold tornano alle vecchie abitudini: il loro rapporto è davvero arrivato al capolinea?

