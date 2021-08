Il medico e lo stregone, Rete 4/ De Sica, Sordi e Mastroianni guidati da Monicelli

Il medico e lo stregone va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 12 agosto, a partire dalle 16.40. Si tratta di una commedia italiana del 1957 diretta da Mario Monicelli. Il regista toscano nella sua lunga carriera cinematografica ha curato le riprese di 119 pellicole, ha diretto film importanti come – Il marchese del Grillo – con Alberto Sordi che nel 1982 gli ha fatto vincere al Festival di Berlino il Premio Orso d’Argento come miglior regista e il Nastro d’Argento per la migliore sceneggiatura.

Rosamunde Pilcher Per amore di una sorella, Canale 5/ Un film dal ciclo romantico

Un altro film che gli ha dato gli onori come regista è – Amici miei – nel 1976 ha vinto il Premio di Donatello come migliore regista. Con – Speriamo che sia femmina – vince due Davide di Donatello uno come migliore regista e l’altro come migliore sceneggiatura. Nel 1991 al Festiva di Venezia viene premiato con il Leone d’Oro alla carriera. – Il medico e lo stregone – è distribuito da Cineriz e prodotto da Guido Giambartolomei per la Royal Film (Roma) – Francinex (Parigi). Nel cast abbiamo Marcello Mastroianni, in 60 anni di carriera ha lavorato in 147 film, per 3 volte è stato candidato all’Oscar, ha vinto 2 Golden Globe e 3 Premi al Festival di Venezia di cui il Premio Leone d’Oro alla carriera nel 1990, al Festival di Cannes ottiene 2 premi come migliore attore per – Oci ciornie e Dramma della gelosia – , ha ricevuto 7 Premi David di Donatello, 8 Nastri d’Argento, 2 BAFTA, 1 Premio César onorario e 1 premio European Film Awards alla carriera. Tra i suoi tanti film ricordiamo: – Sostiene Pereira, Luchino Visconti, Enrico IV, I soliti ignoti, Il mondo nuovo, La pelle, La terrazza, 8 ½ , Matrimonio all’italiana, La dolce vita, Adua e le compagne – e tanti altri ancora. Al suo fianco troviamo Vittorio De Sica e Alberto Sordi tra gli altri.

La nostra seconda vita/ Streaming del film su Rai 2 dal discreto successo

Il medico e lo stregone, la trama del film

Leggiamo la trama de Il medico e lo stregone. A Pinetta un paesino sperduto tra le montagne, arriva il nuovo medico condotto, la sua attività viene subito ostacolata da Don Antonio un “guaritore” che approfittando dell’ignoranza culturale della gente e della superstizione, è riuscito nel tempo a conquistarsi fiducia e credibilità. I contrasti tra il guaritore e il medico si infiammano quando il dottore deve praticare la vaccinazione antitifica alla gente che rifiuta di fare la profilassi perché crede nelle cure di Don Antonio, nemmeno il sindaco riesce a fare qualcosa, perché non ha il coraggio di prendere una netta posizione. Per rafforzare la sua stima e le sue capacità di guaritore, Don Antonio si accorda con vecchio ammalato che si rivolge al medico per guarire ma non si riprende, mentre quando della sua salute se ne occupa Don Antonio miracolosamente i suoi sintomi scompaiono.

Un figlio all'improvviso/ Streaming del film su Rai 3 con gag 'sopra le righe'

Il dottore riesce a riprendersi la rivincita quando una donna innamorata del medico si fa preparare dall’assistente del guaritore un filtro d’amore, ma una volta che il dottore lo ingerisce comincia ad avvertire tutti i sintomi di avvelenamento. L’aiutante Scarafone fa cadere tutte le colpe su Don Antonio, ma non ha le prove per accusarlo. La fiducia della gente nei confronti del guaritore cominciano a diminuire, quando si apprende che l’uomo in città ha acquistato alcune case e un cinema. Stanco il dottore di subire tante ingiustizie decide di lasciare il paese, ma lo stesso Don Antonio lo fa chiamare d’urgenza. Clamide la figlia del guaritore si è avvelenata perché suo padre non acconsente di farla sposare con un soldato di cui ne è innamorata. Mafalda, la sorella del sindaco che per colpa delle meschinità di Don Antonio aveva screditato il medico, ora deve ricredersi soprattutto quando scopre che Don Antonio le ha mentito a riguardo del suo fidanzato, difatti le aveva fatto credere che era disperso in Russia, invece era tornato a casa da tempo e si era pure sposato. Anche Clamide salvata dal dottore potrà finalmente convolare a nozze con il suo soldato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA