Il medico e lo stregone, film su Rete 4 diretto da Mario Monicelli

Sabato 12 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, la commedia dal titolo Il medico e lo stregone. Si tratta di un progetto cinematografico italo-francese prodotto nel 1957 dalla Royal Film (Roma) e dalla Francinex (Parigi), con la regia del grande Mario Monicelli, candidato per ben 6 volte agli Oscar nel corso della sua carriera. La colonna sonora è invece di Nino Rota, compositore che ha lavorato in diverse occasioni con il regista a partire da Vita da cani (1950) fino a Caro Michele (1976).

I due protagonisti sono interpretati da Vittorio De Sica, già diretto da Monicelli quello stesso anno in Padri e figli, e Marcello Mastroianni, che lavorerà con De Sica in numerosi lungometraggi, come Ieri, oggi, domani (1963) e Matrimonio all’italiana (1964). Nel cast de Il medico e lo stregone anche: Alberto Sordi, Lorella De Luca, Marisa Merlini e Virgilio Riento.

La trama del film Il medico e lo stregone: lo scontro tra scienza e superstizione popolare

Il medico e lo stregone racconta la storia del giovane e talentuoso dottor Marchetti Francesco che viene scelto come medico condotto per un paese in provincia di Avellino. Arrivato sul posto si trova, però, a dover fare i conti con uno pseudo guaritore di nome Antonio Locoratolo, che tutti credono essere dotato di abilità curative eccezionali, ma che in realtà è solo un truffatore pronto a guadagnare dall’ingenuità delle persone.

Tra i due nasce quindi una diatriba che li porta spesso a scontrarsi, ma gli abitanti sono sempre dalla parte di Don Antonio, arrivando perfino a rifiutare la vaccinazione contro il tifo. Il sindaco della città vorrebbe aiutare il medico, ma è frenato dai sentimenti che sua sorella prova verso questo “stregone”. Nel frattempo l’impostore riesce anche ad operare guarigioni miracolose pagando un anziano affinché si finga malato.

Il dottore ormai non sa più cosa fare per dimostrare la verità e uscire vincitore da questa situazione così complicata, ma quando sarà ormai pronto a lasciare il paese, sarà invece proprio Don Antonio a chiedere il suo aiuto, dimostrando i suoi limiti.