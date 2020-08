Il medico e lo stregone/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Marcello Mastroianni

Il medico e lo stregone sarà trasmesso da Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 23 agosto, alle ore 14:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1957 dalla casa cinematografica Royal film in collaborazione con la casa francese Francinex mentre la distribuzione è stata gestita dalla Cineriz. La regia è stata affidata a Mario Monicelli con soggetto di age e Scarpelli i quali si sono occupati insieme allo stesso regista anche della sceneggiatura in collaborazione con Ennio De Concini e Luigi Emmanuele. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Nino Rota con il montaggio di Otello Colangeli mentre nel cast tanti nomi celebri tra cui Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Lorella De Luca, Marisa Merlini, Carlo Taranto e tanti altri ancora.

Il medico e lo stregone, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il medico e lo stregone. In un piccolo paesino della provincia di Avellino nel corso degli anni 50 un giovane medico appena laureato di nome Francesco viene chiamato per occuparsi delle varie esigenze dei cittadini. Diventa un classico medico condotto ma suo malgrado deve fare i conti con la reticenza della cittadinanza che è molto legata ad una sorta di guaritore di nome Don Antonio che basa le proprie procedure su leggende metropolitane e sull’utilizzo di presunti riti propiziatori. I due si trovano immediatamente in contrasto anche perché si fanno portavoce di due aspetti differenti della medicina: la prima di tipologia tradizionale basata su aspetti scientifici e l’altra invece che fa leva sulla suggestione dei malati. Tra di loro i discordi aumentano in maniera considerevole soprattutto quando ci si deve spendere per curare alcuni malati.

Il giovane medico si troverà in grandissima difficoltà perché nessuno ha il coraggio in paese nel mettere in discussione i metodi ortodossi di Don Antonio compreso lo stesso sindaco il quale ha delle questioni private in ballo. Tutto questo finisce per screditare il giovane medico che non trova la necessaria partecipazione da parte dei propri malati sotto nessun punto di vista compreso la campagna di vaccinazione contro il tifo. Don Antonio peraltro è un uomo particolarmente furbo che organizza, con un anziano, un trucco per enfatizzare ulteriormente i suoi metodi di guarigione.

In pratica l’anziano finge di avere un malore che soltanto il guaritore riuscirà a risolvere mentre il povero medico viene messo in cattiva luce. Un motivo di rivalsa gli viene offerto quando scopre che un assistente di Don Antonio ha venduto una sorta di elisir d’amore ad una ragazza del luogo portandola ad una vera e propria intossicazione. Nonostante questa vicenda con tanto di seguito legale, il giovane medico non riuscirà a screditare il guaritore per cui decide di abbandonare il piccolo paesino. Tuttavia prima di andare via accadrà un fatto assolutamente sorprendente che metterà in luce una volta per tutte i trucchetti usati dallo stesso Don Antonio.

