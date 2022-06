Il meglio di Domenica In, 19 giugno/ Mara Venier: interviste più belle fino a luglio

Il meglio di Domenica In fino a luglio con Mara Venier

Il meglio di Domenica In torna oggi, domenica 19 giugno 2022, con il secondo appuntamento. La scorsa settimana Mara Venier ha aperto la puntata ricordando al suo pubblico che ci terrà compagnia con il meglio delle interviste dell’edizione fino alla metà di luglio. Quali saranno gli ospiti che rivedremo questo pomeriggio? Lo scopriremo a partire dalle ore 14.00 in punto, subito dopo il Tg1 delle 13.30 su Rai1. Subito in apertura, come accaduto per la precedente puntata, la padrona di casa farà il punto con la scaletta odierna.

Si tratta di interviste a protagonisti del mondo della musica, del cinema, della politica e dello spettacolo in generale, i quali ci hanno tenuto compagnia con le loro confessioni, rivivendo le tappe salienti delle loro vite, private e professionali. Mara Venier, come poche altre colleghe, è riuscita ancora una volta nella passata stagione che si è da poco conclusa, a mettere a proprio agio ciascun amico giunto nel suo salotto domenicale, con la consueta simpatia e l’empatia che la caratterizza. Ovviamente tra pochi mesi la “zia” Mara per eccellenza farà ritorno alla guida della storica trasmissione, registrando un record importante, ovvero il maggior numero di edizioni di Domenica In condotte (record finora detenuto da Pippo Baudo). Si tratterà infatti della 14esima e quinta consecutiva condotta da Mara Venier.

Il meglio di Domenica In prima della prossima edizione: il commento di Costanzo

Quella che si è conclusa due settimane fa è stata ancora una volta una edizione di Domenica In memorabile. Motivo per il quale grazie a Il meglio di Domenica In è possibile rivedere i momenti salienti della stagione. Mentre Mara Venier potrà godersi un po’ di meritate vacanze e ricaricare le pile prima della nuova 47esima edizione dello storico programma di Rai1, i telespettatori appassionati di Domenica In si gusteranno un nuovo “meglio di” della stagione passata.

Nel frattempo, proprio di Mara Venier si è parlato tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo nella rubrica di Maurizio Costanzo dedicata alla posta dei lettori. Una spettatrice/lettrice si è detta felice della scelta della conduttrice di restare alla guida di Domenica In: “Ho pianto anch’io, come lei, quando ha detto “Col cavolo che vado in pensione!”, si legge, “Chi guarderebbe il programma se non ci fosse lei alla conduzione?”. Ovviamente Costanzo non poteva che essere d’accordo: “Mara se non ci fosse bisognerebbe inventarla. E’ una grande conduttrice e una professionista della televisione. La Rai ha fatto un grande acquisto, anni fa, quando ha deciso di ridarle fiducia”, ha aggiunto il giornalista.

