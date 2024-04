IL MEGLIO DI TE, RAI 1/ Tra e cast del film autobiografico con Maria Grazia Cucinotta (stasera 3 aprile 2024)

La trama del film Il meglio di te: tutte le donne della vita di un uomo, al capezzale di morte

Il film Il meglio di te inizia dalla fine per poi tornare all’inizio. L’espediente narrativo per fare ciò è originale: la malattia diviene forza motrice per l’analisi di tematiche di vita dolorose ma necessarie, attraverso la narrazione di una storia di amore, di odio, di riconciliazione e di addio al contempo. Al capezzale di Antonio si riuniscono tutte le donne che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita: la ex Nicole, la sorella Paola, l’amica Sara.

Da qui si originano una serie di flashback che, di volta in volta, colmano i pezzi di storia e di vita mancanti. Al centro della storia c’è proprio Antonio, che vive la sua storia d’amore con Nicole. Tuttavia, questa storia è ben presto destinata a rompersi a causa dei tradimenti di lui. Sarà in punto di morte che Antonio spera di poter ottenere il suo perdono e, forse, anche un po’ di amore rimasto.

La malattia diventa, dunque, il catalizzatore delle più profonde emozioni, mettendo in luce le fragilità ma anche i punti di forza dei personaggi, in una trama che in realtà è un intreccio di numerose trame, che man mano si dispiegano e rendono sempre più evidente la complessità della dimensione emotiva umana.

Il meglio di te, film di Rai 1 diretto da Fabrizio Maria Cortese

Mercoledì 3 aprile, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, verrà trasmesso Il meglio di te, una commedia drammatica del 2023, diretta da Fabrizio Maria Cortese, che ha collaborato con Maria Azzurra De Lollis, Marcello Cantoni e Carlo La Grega per scrivere la sceneggiatura. Il film vanta una colonna sonora eccezionale, curata da Valerio Calisse, Daniele Bonaviri, Gabriele Cannarozzo e dalla cantante Giusy Ferreri – che il regista aveva conosciuto durante le riprese del suo ultimo film Free-Liberi -, autrice del brano “Il meglio di te”, divenuto la colonna sonora del film su richiesta dello stesso regista.

Il cast del film Il meglio di te, composto da Vincent Riotta, nelle vesti di Antonio, Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di Nicole, Anita Kravos e Daphne Scoccia, offre un’interpretazione emozionante di un racconto che, attraverso una serie di flashback, esplora la complessità delle relazioni umane, a partire dal delicato tema della malattia, che viene utilizzato con sensibilità narrativa per approfondire le vite dei protagonisti.











