Il Menestrelloh lancia Risp sul mio/ Nuovo contenitore di Marco Marfella su Instagram

Il Menestrelloh, nome d’arte di Marco Marfella, è ormai una star del web. 380mila follower quelli che conta su Instagram, ai quali regala chicche di gossip, video divertenti e immancabili perle di saggezza. È proprio per tutti i ‘menelovers’, così Marco ama chiamare i suoi fan, che arriva una bella notizia: nasce, infatti, ‘Risp sul mio’. Si tratta di un contenitore di meme, video virali, trash, news, tv e tendenze su Instagram – lo trovate al nome rispsulmio_ – che in pochi giorni ha già superato i 30K follower ma è destinato a raggiungere numeri ancora più importanti.

“Rispsulmio_ è una nuova, ennesima, sfida. – ha raccontato Marco Marfella – Dopo molti anni come content creator sui social ho capito che necessariamente dovevo dividere la mia persona dal mondo che amo: i social. E allora perché non ospitare tutto questo su un profilo creato ad hoc? Sono scioccobasito pure io, tanto quanto le mie meneloverine e i miei menelovers! Un nuovo contenitore di intrattenimento a 360 gradi è pronto a stupirvi, ne sono convinto!” Rispsulmio_ nasce dunque come una soluzione alternativa per raggiungere il pubblico social fidelizzato e non, partendo da zero. Si tratta però di un inizio, il punto di partenza di alcuni progetti che mirano a portare Il Menestrelloh ad incontrare il suo pubblico. Una serie di progetti che verranno svelati a poco a poco nei prossimi tempi.

