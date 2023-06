Il mercante in Fiera torna con Pino Insegno?/ Lo show si trasferirebbe in Rai

Pino Insegno torna con Il mercante in Fiera: quando andrà in onda

Pino Insegno aveva dichiarato mesi che non escludeva un trasferimento in Rai, e sembra proprio che la notizia potrebbe prendere forma molto presto. Secondo l’indiscrezione di TvBlog, Il mercante in Fiera potrebbe tornare questo autunno trasferendosi su Rai2.

Confermato Pino Insegno alla conduzione del game show: “La Rai starebbe studiando per questa nuova serie la collocazione e si starebbe pensando di mandarlo in onda come traino del Tg2 delle ore 20:30. Il Mercante in fiera dunque andrebbe in onda dalle 19:45 circa e fino alle 20:30 su Rai2, Il programma all’epoca fu prodotto da Magnolia, società ora confluita in Banijay. Il ritorno in Rai dunque per Pino Insegno passerebbe da questo format a lui parecchio familiare” si legge sul portale. Che ci sia effettivamente il grande ritorno del programma apprezzatissimo dal pubblico?

Mesi fa, Pino Insegno, ai microfoni di Repubblica aveva rivelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare la TV. Secondo il conduttore, il motivo per cui è stato “penalizzato” è prettamente politico e si deve ai vertici del PD. Lo showman, infatti, viene reclutato da Fratelli d’Italia, per sostenere il partito.

“È un fatto, mi hanno penalizzato. Ma secondo te perché sono sparito dalla tv, perché non sono bravo? Vai a vedere chi ha preso le mie trasmissioni, non faccio nomi perché non voglio querele, ma queste sono le indagini che un giornalista serio dovrebbe fare” ha affermato Pino Insegno per poi considerare la possibilità di un ritorno in Rai: “Ma perché sono bravo, non ho mica bisogno di raccomandazioni. Non vado strumentalizzato, mica sono una velina.”

