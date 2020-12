IL MES FARÀ CADERE IL GOVERNO?/ Tre senatori “misteriosi” possono far saltare Conte

Sulla chat dei Cinquestelle sono spuntati anche i nomi, ma per pochi attimi: lo screenshot consegna ora sono una serie di messaggi cancellati per tutti. Ma i nomi sono sulla bocca di tutti, e come sempre il tam-tam parlamentare arricchisce via via particolari e retroscena.

Al netto del colore e delle fantasie da transatlantico, la verità che terrorizza il governo è che Salvini ha in tasca la maggioranza al Senato, e sul Mes darà scacco matto a Conte. Sono tre i senatori “coperti” ufficialmente nel gruppo dei Cinquestelle ma pronti ad affossare il secondo governo di Giuseppe Conte.

Perché tre e perché coperti? Perché i conti dell’infallibile Calderoli dicono che tanti basteranno a compensare la perdita di alcuni voti centristi. E la paura del voto anticipato? Non è una preoccupazione per i tre senatori: hanno in tasca l’impegno di Salvini per la ricandidatura, e hanno fretta di incassarlo.

Il pallottoliere di Conte già segnava un deficit di numeri al Senato. Poi la “voce dal sen fuggita” sulla chat di M5s ha gettato governo e maggioranza nel panico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA