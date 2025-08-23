Come fare la valigia in maniera vincente e vincente per le tue vacanze. Il fantastico metodo giapponese. Da copiare assolutamente

Il metodo giapponese per fare la valigia è il migliore in assoluto. Da provare subito per partire felici e rilassati per le proprie vacanze.

Ci siamo, come ogni anno, sono giunte anche per noi, dopo mesi trascorsi a lavorare sodo e/o a studiare sui libri dei giorni di meritato relax. La meta l’abbiamo scelta con cura e abbiamo prenotato ogni cosa. Magari potremo godere dell’ospitalità di amici e parenti e in cambio daremo loro una mano con le faccende domestiche.

Tuttavia, oltre a pensare al mezzo di trasporto con il quale raggiungere il luogo di villeggiatura, bisogna darsi da fare per quanto concerne la preparazione della nostra valigia. E qui pare, anche da come si evince leggendo molti commenti e post mirati sui Social, inizia il vero dramma.

E a dirlo non solo solo moltissime donne, sebbene il più delle volte si lamentino del fatto di non riuscire a farci stare tutto ciò che serva loro. Difatti anche molti uomini sostengono di non sapere, sostanzialmente, che pesci pigliare quando devono preparare il loro bagaglio.

In ogni caso farsi prendere dal panico non porta mai a nulla di buono. Del resto lui, esattamente come la cugina fretta, non sono dei grandi consiglieri, anzi! Dunque la primissima cosa da fare è fare un bel respiro e analizzare in tutta calma la situazione.

Il primo aspetto da considerare è il luogo dove trascorreremo le nostre vacanze e la durata di esse, oltre la grandezza della valigia che possiamo portare con noi se viaggiamo in aereo o in treno. Informiamoci dunque molto bene a riguardo presso la compagnia scelta.

Il metodo giapponese per una valigia al top e senza stress

Fatto ciò seguiamo, passo dopo passo, il metodo giapponese per preparare in maniera vincente e convincente e senza stress il nostro bagaglio. E la prima cosa da fare è quella di armarsi di carta e penna e di scrivere la lista delle cose che davvero ci servono, suddividendole per categorie.

A questo punto rileggiamola con calma e mettiamo da parte, in un luogo pulito e sgombro di oggetti e di indumenti, ciò che abbiamo appuntato su carta. Pieghiamolo con cura, se si tratta di indumenti, e ragioniamo anche sui vari outfit, da giorno e da sera, puntando anche a qualche cambio in più per eventuali cambi di rotta.

Per accessori e oggetti cerchiamo di utilizzare gli appositi sacchettini salvaspazio, così come per i prodotti beauty. Puntiamo a quelli multiuso e concentrati e verifichiamo che siano ben chiusi e sigillati. Una volta che abbiamo preparato tutto, iniziamo a metterlo nella valigia che dovrà rimanere aperta e posizionata in posto asciutto, pulito e sgombro di qualsiasi cosa.

Cerchiamo di occupare ogni spazio senza però stropicciare gli abiti. Il metodo migliore è quello di arrotolarli creando piccoli rettangoli o, se preferiamo, cilindri. A mano a mano che inseriamo i vari indumenti e il resto, cancelliamoli dalla lista. Quando abbiamo inserito tutto quanto chiudiamola verificando che si chiuda bene e senza alcun intoppo. Queste dritte le ha donate Marie Kondo, vera regina dei consigli sulla vita domestica.