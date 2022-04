IL MIGLIO VERDE/ Grandi emozioni con un Tom Hanks strepitoso

È tra i film che hanno scritto la storia del cinema, intramontabili, che resteranno per sempre dei punti di riferimento nella settima arte: parliamo de Il miglio verde, Frank Darabont, la migliore interpretazione di sempre di Tom Hanks. Il lungometraggio è disponibile in versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray. In arrivo anche una preziosa Ultimate Collector’s Edition: un’edizione speciale che conterrà al suo interno, oltre all’inedito steelbook e numerosi contenuti speciali, diverse imperdibili sorprese: tra queste un libretto di 32 pagine, un poster, quattro cartoline da collezione e tre fotografie.

SINOSSI IL MIGLIO VERDE – I miracoli accadono nei luoghi più impensati,persino all ‘interno del braccio della morte, nel penitenziario di Cold Mountain. Qui il carcerato John Coffey, un gigante buono dotato di poteri soprannaturali, riesce a trasmettere un senso di spiritualità e umanità alle guardie e ai suoi compagni carcerati. Tom Hanks guida un cast di stelle (tra cui Michale Clarke Duncan nel ruolo di Coffey) in questa storia emozionante ed esaltante che racconta di guardie e carcerati, mogli e mariti e dell ‘incredibile Mr.Jingles, senza dimenticare, su un piano diverso, il produttore cinematografico e la sua fonte d ‘ispirazione. Il produttore è Frank Darabont, che ritorna dopo il debutto nel 1994 come regista de Le Ali della Libertà, per trasformare un altro racconto di Stephen King in uno spettacolo avvincente e di grande successo,che ha ottenuto la nomination a 4 Oscar, incluso quello come Miglior Film.

Tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, Il miglio verde di Frank Darabont è un’esperienza assorbente, dalla grande potenza emozionale. Nonostante la durata piuttosto imponente – oltre tre ore – lo spettatore non ha sentori di stanchezza o di noia, grazie alla grande scrittura cinematografica e all’ottima costruzione dei protagonisti. Tra umorismo e denuncia,

Il miglio verde vive di grandi sentimenti ma anche di grandi azioni, filmate in maniera mai banale da Darabont. Spicca, naturalmente, la prova attoriale di Tom Hanks, qui affiancato da David Morse, Michael Clarke Duncan – il mitico John Coffey – Bonnie Hunt e James Cromwell.

Il miglio verde è disponibile in versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray per Warner Bros. Home Entertainment

