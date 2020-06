Il miglio verde/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 21 giugno)

Il miglio verde andrà in onda oggi, 21 giugno, alle 21.25 su Rete 4. La pellicola è tratta dal romanzo di Stephen King, uscito nel 1996. Il film è prodotto, scritto e diretto da Frank Darabont, regista e sceneggiatore di cinema e televisione. Le musiche sono curate da Thomas Newman, compositore statunitense specializzato in colonne sonore cinematografiche. Ha curato le soundtrack per film come Le ali della libertà, Era mio padre e Revolutionary Road. Ha vinto due premi BAFTA, sei Grammy Award e un Premio Emmy, oltre ad esser stato candidato molteplici volte per altri premi prestigiosi. Le parti del film svolte all’interno del carcere sono state girate al Tennessee State Prison, il penitenziario che ospitava il braccio della morte dello stato. Nel cast de Il miglio verde ci sono nomi prestigiosi come Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan e James Cromwell.

Il miglio verde, la trama del film

Il miglio verde si svolge in Louisiana nel 1935. Paul Edgecomb (Tom Hanks) è un agente di custodia, che sovrintende il braccio della morte nel penitenziario di Cold Mountain insieme ad altri colleghi, come Brutus Howewll (David Morse) e Percy Wetmore (Doug Hutchison). Il loro compito è sorvegliare i detenuti condannati alla pena capitale. Tra i condannati si distingue John Coffey (Michael Clarke Duncan), un uomo di colore, più alto di due metri, e incriminato per aver ucciso due bambine. In realtà, è tutta apparenza: John è gentile e buono. Inoltre, ha un dono: riesce a far uscire, risucchiandolo, il dolore dalle persone. L’agente Paul comincia a dubitare della colpevolezza dell’uomo e lo fa uscire per portarlo a casa di Melinda, la moglie del direttore del carcere, poiché è molto malata. Melinda guarisce. Ormai Paul ha capito: John non è colpevole. Ma basterà questo per salvare l’omone gentile dal braccio della morte?

Video, il trailer de Il miglio verde





