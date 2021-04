Il Miglio Verde/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 25 aprile)

Il Miglio Verde va in onda dalle ore 21.25 di oggi, 25 aprile, su Rete 4. Il film, girato nel 1999 da Frank Darabont, è ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King. Gli attori del cast, ognuno di essi stellare e con alle spalle una notevole gavetta cinematografica, contribuiscono a creare una storia intensa e caratterizzata da un crescendo costante di emozioni. Tom Hanks interpreta il protagonista, mentre Michael Clarke Duncan interpreta il grande John Coffey. Molti attori del cast, come James Cromwell, David Morse e via discorrendo, verranno chiamati da Darabont per girare altre pellicole ispirate sempre dalla penna di Stephen King.

Il Miglio Verde, la trama

La trama de Il Miglio Verde ruota attorno alle vicende di Paul, un agente di polizia penitenziaria assegnato al braccio della morte. Il suo compito, sostanzialmente, è quello di sorvegliare i detenuti in attesa che vengano condannati a morte tramite sedia elettrica. Le sue giornate sostanzialmente trascorrono in maniera monotona, trattandosi di tenere d’occhio solo pochi detenuti, spesso non problematici. Un giorno, però, in carcere arriva John Coffey: si tratta di un omone di colore altissimo, apparentemente inquietante ma in realtà buono di cuore. John Coffey è stato condannato a morte, sospettato ed arrestato per aver ucciso due bambine innocenti.

Nel corso della storia, John Coffey rivelerà una sua straordinaria abilità: egli, infatti, è in grado di guarire le persone dalle loro malattie, riuscendo addirittura a riportare in vita i morti. Il primo a poter assistere ad un miracolo del genere è proprio Paul: egli, infatti, ha una particolare patologia che non gli permette di urinare senza provare dolore. Un giorno John Coffey mette la sua mano sul suo ventre, una luce illumina la prigione e il detenuto vomita via migliaia di insetti, segno di aver estirpato in questo modo la sua malattia.

Durante il corso della trama tutti i detenuti si affezionano a John Coffey, capendo addirittura la sua innocenza: nel braccio, infatti, è arrivato nel frattempo un detenuto completamente pazzo chiamato ”Billy the Kid”. Questi crea continui problemi al personale attraverso una serie di dispetti che gli costeranno giorni e giorni di isolamento. Tramite John, Paul ha la possibilità di vedere cosa sia successo in realtà alla sua storia: Billy the Kid lavorava presso la tenuta dei Detterick come bracciante agricolo, ed è proprio lui ad aver stuprato ed ucciso le figlie del proprietario.

Quando però giunge sul posto, trova John Coffey con le due bambine in braccio: egli è arrivato troppo tardi e non è riuscito a salvarle, ma in contrario tutti pensano che sia stato John a compiere questo atroce delitto. Billy the Kid, nel frattempo, viene effettivamente sparato da Percy, una delle guardie (il più cattivo e sadico di tutti) in un momento di follia. John, nonostante l’opposizione delle guardie, verrà infine giustiziato: Paul, ormai ultracentenario, racconta tutta la sua storia ad una sua amica nella casa di riposo. Egli crede, quindi, che la sua longevità sia in realtà una sorta di punizione divina per aver lasciato che un miracolo vivente venisse ucciso senza pietà.

Video, il trailer del film “Il Miglio Verde”





