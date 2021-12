Il miglior Natale della mia vita/ Su Italia 1 si respira già aria di feste

Il miglior Natale della mia vita va in onda su Italia 1 oggi, 21 dicembre 2021, a partire dalle ore 14,00. Regista del film è l’abile cineasta canadese con origini asiatiche Nimisha Mukerji, nata e cresciuta a Vancouver, città di fermenti e fulcro della cinematografia canadese, negli ultimi anni una vera fucina di lungometraggi dedicati al piccolo schermo e serie televisive. In questo settore ricordiamo la Mukerji nella serie ‘Gabby Duran & The Unsittables’ per la quale ha diretto cinque episodi, in Italia si è fatta conoscere anche con l’adorabile film Tv ‘Imprevisto d’amore ‘ e per la serie di cateogria’ real life’ ‘Airport Security Canada’, in sintonia con le altre esperienze all’interno dei security check aeroportuali di altre zone del mondo.

Nel cast de ‘Il miglior Natale della mia vita’, protagonista assoluta e la giovane e talentuosa attrice e modella californiana Vanessa Minnillo, già apprezzata dal nostro pubblico nel ruolo di Julie Angel, la bella fidanzata di Johnny Storm, La Torcia Umana dei Fantastici Quattro in ‘I Fantastici 4 e Silver Surfer’, in questo cast innamorata della torcia Chris Evans. Vanessa Minnillo si è resa protagonista anche in un’altra pellicola tradotta nella nostra lingua, un film brillante, a tratti comico, che è piaciuto a larga parte del nostro pubblico adolescenziale: ‘Disaster Movie’. Al suo fianco, nel ruolo di Max, il bel Christopher Russell, anch’esso al centro di una filmografia che lo vede impegnato tra film Tv o serie televisive, in Italia incontrato in alcuni lungometraggi rilassanti e divertenti, spesso sentimentali, come ‘Per tutta l’estate’, ‘Campeggio a 5 stelle’ o la serie ‘Dirk Gently: Agenzia di investigazione olistica’.

Il miglior Natale della mia vita, la trama: una storia d’amore

Leggiamo la trama de Il miglior Natale della mia vita. Becca Solano è nata nella North Carolina, ma si è trasferita a New York per seguire il suo sogno di divenire avvocato di successo. Le cose nella ‘Grande Mela’ funzionano, eppure, dopo un lungo periodo fuori dalla sua città natale, decide di ritornare per rivedere famigliari e amici e tutti coloro che appartengono alla sua sfera personale. Le è rimasta solamente la nonna e il suo cagnolino, che la segue sin da New York, tutto ciò che ama nella sua vita.

Per quale motivo Becca non è mai tornata in Carolina del Nord prima di ora? Per senso di colpa; seguire la sua carriera di avvocato di successo ha voluto dire in passato rinunciare all’amore, a Max, uomo che amava ma che ha ‘abbandonato’ al suo destino per non rinunciare alla sua vita legale e professionale. Tornare nella sua città di nascita vuol dire respirare l’aria che Max respira, con il rischio di incontrarlo e riaprire cicatrici mai del tutto chiuse e cicatrizzate. Così infatti sarà e succederà proprio alla vigilia della notte più magica dell’anno, quando il suo cagnolino, un piccolo Cupido scodinzolante, fugge e sarà proprio l’ex, Max, che aiuterà la donna a finalizzare con successo le ricerche dell’amato quadrupede, ma galeotta sarà l’occasione.

