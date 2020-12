Il miglior Natale della mia vita/ Su Rai 2 il film con Jayne Eastwood (25 dicembre)

Il miglior Natale della mia vita andrà in onda su Rai 2 alle 15.30 nella fascia pomeridiana di oggi, 25 dicembre, ed è stato diretto da Nimisha Mukerji nel 2019. Il cast vanta la presenza di attori come Jayne Eastwood, Lane Edwards, Terence Kelly, Christopher Russell, Casey Manderson, Bethany Brown, Derek Green, Lini Evans, Dolores Drake e Kheon Clarke. Il film non si è distinto particolarmente ne a livello di critica ne di pubblico ma rappresenta comunque una discreta pellicola natalizia.

Il miglior Natale della mia vita, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il miglior Natale della mia vita. Dopo aver passato quattro anni della sua vita a New York, Becca decide di tornare a casa sua a Baynesville per passare il Natale insieme a sua nonna e ai suoi vecchi amici. Qua ritrova volti di persone che odiava e che amava e il passato inizia a tormentarla nuovamente nella figura di Max, l’amore spezzato nel momento in cui Becca decise di partire per New York per seguire la sua carriera.

L’episodio è ancora molto doloroso per entrambi per cui inizialmente ci sarà il tentativo di evitarsi ma la scomparsa del cane di famiglia costringerà Max, in quanto esperto veterinario, a tornare nella sua vita. Becca inizierà allora a provare tutta una serie di sentimenti che credeva ormai sopiti e mettere in dubbio tutto ciò che ha portato avanti a New York. Come andranno a finire le feste di Natale per lei?



