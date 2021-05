Il Milan non riscatta Tonali/ Calciomercato, addio inatteso: saluta anche Romagnoli

IL MILAN NON RISCATTA TONALI

Quelle di calciomercato del Milan sono indiscutibilmente grandi manovre. Oggi è arrivata l’ufficialità di Mike Maignan: il portiere del Lille era stato bloccato da tempo, ma si è aspettato di comunicare l’addio a Gigio Donnarumma. Adesso, una nuova indiscrezione filtra dagli ambienti rossoneri: Paolo Maldini (lui in prima persona, così si dice) avrebbe deciso di non riscattare il cartellino di Sandro Tonali. Decisione questa che sarebbe incredibile, a suo modo: è sicuramente vero che il classe 2000 ha giocato davvero poco quando Franck Kessie e Ismael Bennacer erano a disposizione e in forma, ma è altrettanto vero che l’opinione comune fosse che su di lui si puntava forte per il futuro.

I 25 milioni da sborsare al Brescia venivano considerati una formalità, e invece sembra proprio che non saranno girati nelle casse delle rondinelle: un inatteso dietrofront che mette in discussione il futuro dello stesso Tonali, perché il Brescia ha mancato la promozione in Serie A (eliminato al primo turno dei playoff, raggiunti peraltro con una grande rimonta) ed è abbastanza difficile che il giovane centrocampista resti in Serie B. Vedremo, adesso il Milan dovrà eventualmente fiondarsi su un altro giocatore con quelle caratteristiche, ma inevitabilmente con un prezzo minore (altrimenti il mancato riscatto avrebbe poco senso).

ANCHE ROMAGNOLI AI SALUTI

Non solo: dopo sei stagioni, il calciomercato Milan saluterà anche Alessio Romagnoli. Questa invece è una notizia che era nell’aria, e non solo per le panchine che gli sono toccate a fine stagione. La sensazione è che Romagnoli “paghi” il fatto di avere Mino Raiola come procuratore, di certo nelle partite decisive per l’accesso in Champions League Pioli ha preferito puntare sull’esperienza di Simon Kjaer, che è diventato un grande leader difensivo, e sulla freschezza di Fikayo Tomori. Romagnoli, anche lui considerato presente e futuro del Milan, sarà sacrificato: la società non gli presenterà alcuna offerta di rinnovo. Quale sarà la sua prossima destinazione? Il difensore centrale piace alla Juventus e con il ritorno di Massimiliano Allegri l’affare potrebbe farsi, ci sono dei sondaggi dalla Spagna ma la notizia dell’ultima ora è che il classe ’95 sarebbe stato visto fuori dalla sede dell’Inter in compagnia di Piero Ausilio. Che possa diventare allora un calciatore nerazzurro, semplicemente cambiando sponda del Naviglio? Scenario che ci potrebbe stare, anche se in questo momento a prescindere dall’allenatore che sostituirà Antonio Conte l’Inter i suoi titolari in difesa li ha. Vedremo allora cosa accadrà in queste settimane…

