Il mio amico Babbo Natale 2/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi 2 gennaio)

Oggi, sabato 2 gennaio 2021, Rete 4 propone alle ore 14.00 il film “Il mio amico Babbo Natale 2”, commedia natalizia del 2006. Il film nasce da un’idea di Fausto Brizzi, con il soggetto di Pietro Valsecchi, la sceneggiatura di Paolo Marchesini e Francesca Demichelis, la produzione di Nova Films srl e Taodue e le musiche di Andrea Guerra, senza dimenticare il montaggio di Valentina Girodo e la scenografia di Roberto Tombola. La regia è stata affidata al napoletano Lucio Gaudino, regista di “Io e il re”, “Segui le ombre”, “Barbara ed io” e la quinta stagione della serie “Distretto di Polizia”. Protagonista principale è l’interprete pugliese Lino Banfi, vincitore di numerosi premi alla carriera e famoso grazie ai titoli “L’allenatore nel pallone”, “Vieni avanti cretino” e “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”, senza dimenticare la fiction televisiva “Un medico in famiglia”. Viene affiancato dal lombardo Gerry Scotti, noto conduttore televisivo Mediaset. Il cast è completato da Micaela Ramazzotti, Pamela Villoresi, Carlotta Mazzoleni e Sergio Graziani.

Il mio amico Babbo Natale 2, la trama del film

Pochi giorni prima della festività del Natale, un uomo travestito da Babbo Natale, Mario (Gerry Scotti), compie una serie di furti di giocattoli. A risolvere il caso ci pensa Ezechiele (Lino Banfi), che riesce a catturare il ladro. L’arzillo vecchietto scopre un orfanotrofio dove la direttrice (Pamela Villoresi) ha vietato di festeggiare il Natale.

Di conseguenza, Ezechiele decide compiere due importanti missioni in 24 ore: ritrovare i regali rubati e insegnare ai bambini a festeggiare il Natale. Ma Mario vuole vendere i giocattoli per aiutare sua mamma (Miriam Crotti), che ha da poco ritrovato. La mamma di Mario, però, non è contenta dei metodi del figlio e non vuole ricevere denaro sporco. Riuscirà Ezechiele a salvare il Natale?



