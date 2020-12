Il mio amico Babbo Natale, Rete4/ Film con Gerry Scotti in onda oggi, 26 dicembre

Il Mio amico Babbo Natale, trama e cast del film in onda oggi, 26 dicembre, su Rete4

Sarà un pomeriggio tutto italiano quello di Santo Stefano su Rete4 a cominciare dalle 14.00 quando andrà in onda un vecchio film con Gerry Scotti e Vittoria Belvedere protagonisti, Il Mio amico Babbo Natale. Le nuove generazioni sono poco abituate alla versione attore di zio Gerry ma le altre, invece, lo hanno visto spesso cimentarsi in fiction e film e proprio oggi pomeriggio potranno ricordarlo, o vederlo, proprio calarsi nei panni di uno strano Babbo Natale accanto ad alcuni volti noti della televisione e del cinema italiano. Il ruolo di Gerry Scotti, smessi per un attimo i panni del conduttore e intrattenitore, sarà quello di un imprenditore di successo, Achille Malerba, a cui non manca davvero nulla ma che continua ad essere bugiardo, egoista e disonesto. Sappiamo bene che il Natale spesso cambia le cose, succederà anche a lui?

La trama de Il Mio amico Babbo Natale

Il mio amico Babbo Natale prendere il via proprio da qui, dal racconto della bella vita di Achille Malebra che ha un’azienda avviata, una bella moglie, una villa lussuosa ma anche tante amanti giovani e belle sempre ai suoi piedi. Il suo egoismo e le sue bugie faranno i conti con Babbo Natale soprattutto quando lui finirà per metterlo nel guai. Ezechiele (interpretato dall’amato Lino Banfi) è da 400 anni una delle colonne della “Compagnia dei Babbo Natale” che si occupa non solo di consegnare i regali ai bambini, ma anche di vigilare sulla bontà degli esseri umani ma visto che la bontà nella sua zona è ormai precipitata, rischia davvero di essere degradato e spedito a costruire giocattoli in Lapponia ed è sicuramente tutta colpa di Achille. Ezechiele ha tempo solo fino alla mezzanotte del 24 Dicembre per farlo diventare buono e così una sera, mentre l’imprenditore torna a casa dall’ennesima scappatella, lo fa finire fuori strada e tutto cambia, per entrambi.



