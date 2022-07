Il mio amico Jeff, Rai 2/ Trama, cast e curiosità del film in onda questa sera

Il mio amico Jeff: trama del film in onda questa sera su Rai2

Questa sera, giovedì 21 luglio 2022, va in onda su Rai2 il film Il mio amico Jeff. Diretto da Nicolas Cuche, la pellicola francese verte sulle vicende di un bambino la cui scomparsa e ricomparsa fa insospettire la madre, in un intrigo di eventi difficili da spiegare. Stando alla trama riportata dall’ufficio stampa della Rai, la protagonista è Camille che, rimasta vedova, raggiunge insieme a suo figlio Martin la sorella Eve in un piccolo centro di provincia. Martin è un ragazzino introverso e molto taciturno. Nel nuovo luogo di residenza Martin fa amicizia con un misterioso Jeff, col quale intrattiene lunghe conversazioni tramite il computer.

Una sera Martin sparisce. La polizia lo cerca senza successo finché dopo qualche giorno il ragazzino ricompare. Un incontro apparentemente casuale in un supermercato scatena una reazione di paura da parte di Martin, Camille chiede quindi di fermare la persona che ha fatto scattare la reazione del figlio, ma viene presa per pazza. Una serie di avvenimenti fanno convergere l’attenzione della polizia e della psicologa proprio sui comportamenti di Camille, che viene internata in manicomio. Dal manicomio sarà Jeff a farla evadere e in un crescendo di colpi di scena si arriverà alla soluzione finale.

Il mio amico Jeff: cast e curiosità

Il mio amico Jeff è una pellicola francese del 2021 distribuita da France 2 e che ha riscosso molto successo. Di genere thriller e drammatico, è diretto da Nicolas Cuche. Nel cast numerosi attori: ad interpretare Camille è Audrey Dana mentre Albert Geffrier dona voce e volto al giovanissimo protagonista Martin. La sorella di Camille, Eve, è interpretata da Tiphaine Daviot mentre a ricoprire il ruolo del capitano Delsart, che pone Martin sotto interrogatorio dopo la sua scomparsa, è Medi Sadoun.

Fra gli altri attori, nei panni della psicologa Casteran c’è Guilaine Londez, mentre Sam e Alice sono interpretati rispettivamente da Yvan Naubron e Jehanne Pasquet. Un thriller dalle tonalità drammatiche pronto ad andare in onda su Rai2, questa sera, in prima serata. Tantissime le sorprese e i colpi di scena, per un’estate all’insegna del mistero.

