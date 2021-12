Il mio amico Nanuk/ Su Itala 1 il film con Dakota Goyo

Il mio amico Nanuk, film di Italia 1 diretto da Brando Quilici e Roger Spottiswoode

Il mio amico Nanuk sarà trasmesso oggi, giovedì 30 dicembre, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Questo è un film d’avventura realizzato tra Italia e Canada nel 2014 e diretto da Brando Quilici e Roger Spottiswoode.

Nel cast troviamo Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Kendra Leigh Timmins, Peter MacNeill, Duane Murray, Russell Yuen e molti altri ancora. Interessanti sono gli effetti speciali curati da Jay Randall e anche le scenografie di Eric Fraser. Si tratta di un film commovente adatto a un pubblico piuttosto ampio.

Il mio amico Nanuk, la trama del film: un ragazzo di 13 anni e un piccolo orso

Le azioni de Il mio amico Nanuk si svolgono precisamente al Circolo Polare Artico nella sua porzione canadese, con protagonista un ragazzo di 13 anni di nome Luke e un piccolo orso polare di soli 4 mesi di vita dal nome Nanuk. Nonostante sia così piccolo, il ragazzo si dimostra molto intraprendente e soprattutto empatico nei confronti della natura che lo circonda al punto da prendersi carico delle tristi sorti di Nanuk. Infatti, separato dalla madre catturata dai ranger di Devon, difficilmente riuscirebbe a sopravvivere.

Luke decide allora di mettersi all’opera per salvare entrambi dal triste destino, riuscendo ad ottenere l’utile supporto di una guida di origini Inuit di nome Muktuk. Quando tutto sembrava andare nel verso giusto è una volta giunti all’estremo nord della regione, un crollo improvviso di un ingente quantità di ghiaccio crea una vera e propria barriera di separazione tra Muktuk e il ragazzo in compagnia di Nanuk.

Da questo momento in poi dovranno superare da soli tantissime peripezie, affidandosi unicamente alle loro singole capacità e forza di volontà. Tra branchi di orsi polari e immensi iceberg pericolosissimi, i due amici vanno avanti per la loro strada con l’unico obbiettivo di portare il cucciolo tra le braccia della propria madre. Alle fine, dopo tanti ostacoli e altrettanti momenti emozionanti, Luke e Nanuk raggiungono Cape Resolute. A questo punto di due sono costretti a separarsi, con il simpatico orso polare che ritorna tra le braccia della madre e Luke che ritorna, comunque felice per la missione compiuta, dalla sua famiglia.

Video, il trailer del film "Il mio amico Nanuk"





