Il mio amico Nanuk/ Video, su Italia 1 il film di Roger Spottiswoode (13 giugno)

Il mio amico Nanuk (The Journey Home) andrà in onda sabato 13 giugno alle ore 21.30 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura del 2014 diretto da Roger Spottiswoode e Brando Quilici. L’idea della pellicola nasce proprio dal fotografo e documentarista Brando Quilici che ne cura il soggetto e pubblica per Sperling & Kupfer il libro omonimo nell’ottobre del 2014. Quilici inizialmente ingaggia il produttore Jake Eberts e il regista Hugh Hudson, tuttavia, dopo la morte di Eberts, Hudson abbandona il progetto. Al suo posto viene scelto Roger Spottiswoode, regista e sceneggiatore canadese. Da segnalare anche il cameraman specializzato in regioni polari, Doug Allan, capace di ritrarre gli orsi nel loro ambiente naturale.

Il mio amico Nanuk, la trama del film

I protagonisti de Il mio amico Nanuk sono Luke (Dakota Goyo), un ragazzino di 13 anni e Nanuk (Pezoo), un cucciolo di orso polare di soli 4 mesi. Il ragazzo, orfano di padre, vive con la madre (Bridget Moynahan), una ricercatrice, e la sorella a Devon, una cittadina nel circolo polare artico. Un giorno un’orsa bianca e il suo cucciolo si avvicinano alla casa di Luke. La mamma orsa viene subito narcotizzata, catturata e portata a Cape Resolute, mentre il piccolo riesce a scappare. Poco dopo il ragazzo lo ritrova e da quel momento la sua missione sarà di ricongiungere Nanuk (significa orso vagabondo) con la madre. Grazie all’aiuto di Muktuk (Goran Višnjić), una guida di origini Inuit, per raggiungere il suo obiettivo Luke affronterà una serie di peripezie: dalla tempesta al crollo di ammassi di ghiaccio, dalle orche fino allo scioglimento primaverile della banchisa. Luke riuscirà nel suo intento?

