Il mio amico Zampalesta, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Harvey Keitel, oggi 24 maggio 2024

Il mio amico Zampalesta, diretto da Franco Amurri

Venerdì 24 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,25, la commedia del 1995 dal titolo Il mio amico Zampalesta. Il film è diretto dal regista Franco Amurri, celebre per aver esordito con due commedie di successo, Il ragazzo del Pony Express con Jerry Calà e Da grande con Renato Pozzetto. Le musiche hanno invece la firma del compositore e musicista statunitense Mark Mancina, autore delle colonne sonore di Tarzan (1999), La musica nel cuore – August Rush (2007) e Oceania (2016).

La protagonista “Il mio amico Zampalesta” è interpretata dall’attrice Thora Birch, diventata famosa grazie al personaggio di Billie Pike nel film La strada per il paradiso (1991) con Melanie Griffith, Don Johnson e Elijah Wood.

Al suo fianco Harvey Keitel, interprete di numerosi film cult, come Taxi driver (1976), Thelma & Louise (1991), Sister Act (1992) e Pulp Fiction (1994).

Nel cast anche Mimi Rogers, ex moglie di Tom Cruise conosciuta per il personaggio di Diana Fowley in X-Files, e Christopher McDonald, celebre per i suoi ruoli da cattivo, come quello di Shooter McGavin in Un tipo imprevedibile (1996).

La trama del film Il mio amico zampalesta: una scummietta ladra per caso diventa la migliore amica di una bimba

Il mio amico Zampalesta racconta la storia della piccola Eva Gregory, una ragazzina che vive a Los Angeles con sua madre Amy, il patrigno Tom e suo fratello Jack. Un giorno un ladro vagabondo di nome Shorty viene ingaggiato da una banda criminale per derubare diverse abitazioni con l’aiuto della sua fidata scimmia cappuccina Fingers.

La prima casa scelta per il colpo è proprio la casa di Eva. È così che la ragazzina fa la conoscenza per caso della simpatica scimmietta combina guai, che soprannomina Dodger poiché è attirata dal suo cappello della famosa squadra di baseball. Da questo momento nasce tra i due un’amicizia indissolubile e la strana coppia si troverà ad affrontare innumerevoli avventure: Eva dovrà riuscire a nascondere la presenza della scimmietta alla famiglia, mentre quest’ultima sarà ricercata dai gangster che desiderano continuare a sfruttare le sue innate abilità per compiere nuovi crimini. Riusciranno i due amici a rimanere insieme nonostante tutti gli ostacoli o saranno destinati a separarsi per sempre e a tornare ognuno alla propria vita?

