Il mio amore passato e futuro/ Su Rai 2 il film con Amanda Schull (oggi, 30 dicembre)

Il film TV Il mio amore passato e futuro (Love, Once and Always) andrà in onda oggi, mercoledì 30 dicembre, su Rai 2 alle ore 15.30. La pellicola è stata girata nel 2018 da Allan Harmon, regista americano di diversi film sul Natale, come Tutti insieme per Natale (2018), Sapore di Natale (2017), Auguri di buone feste (2016) e Il sospetto di Sandra (2009). Si tratta di un grazioso film per il piccolo schermo che non ha molto da chiedere al comparto tecnico, ma che porta buon umore e dei messaggi interessanti.

Il mio amore passato e futuro, la trama del film

Il mio amore passato e futuro ha per protagonista Lucy Windor (Amanda Schull), una giovane donna che cerca di salvare una proprietà di famiglia. Infatti, non appena viene a sapere che Duncan (Peter Porte), una sua vecchia fiamma, vuole abbattere la storica tenuta di sua zia per rimpiazzarla con un campo da golf, Lucy si oppone con tutte le sue forze. I due vecchi amanti cercano di trovare un compromesso, ma, strada facendo, scopriranno di essere ancora innamorati. Come andrà a finire?



