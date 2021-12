Il mio angelo di Natale/ Su Rai 2 si inizia a respirare aria di festività

Il mio angelo di Natale, film di Rai 2 diretto da Paul Shapiro

Il mio angelo di Natale è il film che oggi, 12 dicembre, Rai 2 trasmetterà dalle ore 14:00. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere romantico e drammatico e che ha debuttato nell’anno 2016. Il regista di questo film è Paul Shapiro e tale pellicola non ha mai debuttato al cinema, in quanto è stata pensata unicamente come film per la televisione.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Kristin Davis, Erick McCormack, Shirley MacLaine, Jaeda Lily Miller, Daniel Bacon, Lossen Chambers e Keith Dallas. La musica del film è stata composta dal maestro Michael Richard Plowman mentre la sceneggiatura del film è stata scritta da Gregg McBride.

Il mio angelo di Natale, la trama del film: il lavoro per Eve è tutto, ma…

Soffermiamoci ora sulla trama de Il mio angelo di Natale. Eve Morgan è una donna ossessionata dal lavoro. Il lavoro è tutta la sua vita e trascorre gran parte della sua giornata dedicata a lavorare. Eve mette tutto al secondo posto, rapporti personali, amici, anche la famiglia. Tuttavia, la sventura sembra essere dietro l’angolo. Difatti, improvvisamente, la donna muore nonostante la sua giovane età. La sua storia comunque, non finisce qui, visto che qualcuno dall’alto ha altri piani per lei. Eve Morgan viene trasformata infatti in un angelo del paradiso. Alla fine, non era una cattiva donna, solo che si dedicava troppo al lavoro. Il suo compito in questa nuova vita ultra terrena, sarà quello di essere un angelo del Natale. Questo significa che le verrà assegnato un caso che dovrà risolvere con i suoi poteri, donando gioia e felicità a coloro che non credono nelle feste natalizie. Nonostante qualche difficoltà iniziale, Eve riuscirà a convivere con la sua nuova condizione e farà vivere un Natale indimenticabile a coloro che stanno perdendo la fede nella magia della festa.

